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Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Отзывы о мультфильме «Черепашки-ниндзя»
Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки-ниндзя 2014 / США
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Черепашки-ниндзя»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Всякий раз, когда Голливуд самозабвенно сигает на очередное дно абсурда, снизу – из Голливуда же – уверенно барабанят кулаком. Стоило встать на страже Галактики вооруженному до зубов и саркастичному гопнику-еноту, как снизу, из нью-йоркской канализации, постучали черепашки-ниндзя. То, что вначале, три десятилетия назад, было задумано в качестве пародийного стеба, уже давно стало предметом коммерческого масскульта («Подобно любым детям, они необычайно быстро привязались к…

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Scully 16 февраля 2016, 02:27
А мне фильм не понравился... На раз посмотреть. Ожидала большего...
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Scully 16 февраля 2016, 02:27
Подписываюсь под каждым словом!!!Ответ на сообщение лямор_ка от 15/08/2014 - 19:32:34
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:27
Фильм представляет собой попытку "экранизировать" мультфильм, ничего не меняя и не адаптируя для обычного кинофильма. Мультперсонажи получились реалистичными: черепашки-ниндзя сделаны под японцев ( якудза? ), красивы как могут быть красивы "обаятельные" рептилии, а Сплинтер получился просто шикарно. Всё остальное полностью перешло из мультфильма: мультяшный сюжет, мультяшные персонажи и их диалоги. Поэтому когда в начале фильма черепашки произносят мультяшные тексты - это звучит очень непосредственно и оригинально, то к финалу картины всё это здорово приедается и смотрится как чистый детский сад. И все невероятные трюки: спуск с горы и другие - уже воспринимаются как чистый мультфильм с хорошей компьютерной графикой. Но в целом на фоне нескончаемого "Человека-паука" и обезьян, опять захватывающих планету, смотрится как свежий фильм.
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:28
Супер фильм , очень понравился. КРутая графика. Любимый мультик детства , наконец то в кино показали ✊



9/10
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Kirill86 16 февраля 2016, 02:29
Ну что: на мой взгляд это пока лучший фильм этого лета, возможна и полугода))))

Время про летело быстро. Юмор,спецэфекты,экшен все супер. Это совсем новые черепахи, не те что были в 90 годы!

Ставлю 10/10 очень понравилось.

Особенно в лифте)))))

Если вы идете на такой фильм, то надо полностью раслабить свой мозг и получать удовольствие от картинки и юмора!))))

Ходил в 3г. Ничего там нет. Идите на 2д

Рекомендую
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
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