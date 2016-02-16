Всякий раз, когда Голливуд самозабвенно сигает на очередное дно абсурда, снизу – из Голливуда же – уверенно барабанят кулаком. Стоило встать на страже Галактики вооруженному до зубов и саркастичному гопнику-еноту, как снизу, из нью-йоркской канализации, постучали черепашки-ниндзя. То, что вначале, три десятилетия назад, было задумано в качестве пародийного стеба, уже давно стало предметом коммерческого масскульта («Подобно любым детям, они необычайно быстро привязались к…
9/10
Время про летело быстро. Юмор,спецэфекты,экшен все супер. Это совсем новые черепахи, не те что были в 90 годы!
Ставлю 10/10 очень понравилось.
Особенно в лифте)))))
Если вы идете на такой фильм, то надо полностью раслабить свой мозг и получать удовольствие от картинки и юмора!))))
Ходил в 3г. Ничего там нет. Идите на 2д
Рекомендую
Авторизация по e-mail