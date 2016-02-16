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Всякий раз, когда Голливуд самозабвенно сигает на очередное дно абсурда, снизу – из Голливуда же – уверенно барабанят кулаком. Стоило встать на страже Галактики вооруженному до зубов и саркастичному гопнику-еноту, как снизу, из нью-йоркской канализации, постучали черепашки-ниндзя. То, что вначале, три десятилетия назад, было задумано в качестве пародийного стеба, уже давно стало предметом коммерческого масскульта («Подобно любым детям, они необычайно быстро привязались к…