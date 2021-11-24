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Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
Mikael Håfström
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Микаэль Хофстрем
Mikael Håfström
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Дата рождения
1 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Микаэля Хофстрема
Родился 1 июля 1960 года. Лунд, Сконе, Швеция.
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Фильмография Микаэля Хофстрема
Смертельная зона
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
5.0
Идеальный пациент
триллер
2019, Швеция
6.0
План побега
триллер, боевик, фантастика
2013, США
7.0
Обряд
драма, триллер, ужасы
2011, США
7.0
Шанхай
драма, триллер, мелодрама, мистика
2010, США
6.0
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.0
Цена измены
драма, триллер
2005, США
7.0
Рогатка
фантастика
, США
0.0
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Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн и Эмили Бичем сыграют в научно-фантастическом триллере о полете к Сатурну
Постановкой займется автор «Плана побега» и «1408» Микаэль Хофстрем.
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24 ноября 2021 10:45
Воинственный киборг Энтони Маки в трейлере боевика «Смертельная зона»
Релиз состоится уже на этой неделе.
Написать
11 января 2021 13:19
Андроид Энтони Маки в первом трейлере фантастического боевика «За заграждением»
Премьера состоится 15 января на Netflix.
Написать
15 декабря 2020 11:05
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