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План побега
Отзывы о фильме «План побега»
Escape Plan
План побега
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фига , опять Арнольд Шварценеггер =))))) Наверно будет интересный фильм =)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Классные актеры... Жаль что уже такие старые ✊ обязательно пойду ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (stalker_spb88, 04/10/2013 - 18:23:46):
а 13 Бабулани? вполне кстати
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
"План побега" - это "Тюряга" 30 лет спустя ))) хороший сценарий, отличные актеры 7,5/10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Посмотрела фильм, очень понравился. Даже не ожидала, что такой хороший фильм получится. Сюжет необычный и все время держит в напряжении и в ожидании, что же будет дальше. Порадовал Шварценеггер - таким он еще в фильмах не был. Требую продолжения!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм и главное потому, что в нём - возможность смотреть на Сталлоне и Арни, а одно это уже удовольствие. Такие актёры-легенды почти любой фильм сделают хорошим. И надо признаться, что Сталлоне и Шварценеггер здесь в свои роли попали и выглядели органично.Сюжет простенький, но проработана каждая мелочь и явных повторов нет. Да и вообще, где вы в фильмах за последний год видели нормальный сюжет?✊ Соглашусь, что финал получился неожиданным, но логичным.
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Это лучше чем "Неудержимый", но хуже чем "Возвращение героя".
Сюжет, как уже можно было изначально понять, совершенно бесхитростный и не блещет сюрпризами. Есть мнения, что сабж при этом держится только на главгероях, но я с этим не согласен. Никакой игры актеров я здесь практически не увидел, а заметил, что Шварц со Слаем совершают нескрываемые потуги остаться на большом экране как можно дольше, ибо ничего другого они делать не умеют.
Единственное, что явилось для меня большим плюсом, так это харизматичный Кэвизел, чья роль здесь слишком умна для его простетски прописанного персонажа.
6,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Alessia
2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился! Хотя я не люблю боевики и никогда не смотрю их)) Весь фильм провела в напряжении, фильм реально захватывает. Ну и тюрьма на корабле впечатляет!
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Печальное зрелище. Клишировано и скучно.
Видно, конечно, что старички старались. И видно, что это потолок, выше которого уже никак.
Я беру обратно свои слова насчет фильма Возвращение героя. По сравнению со здешним сливом в океан тамошние приключения очень задорные и бодрые. Возвращение героя - отличный фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
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а 13 Бабулани? вполне кстати
Сюжет, как уже можно было изначально понять, совершенно бесхитростный и не блещет сюрпризами. Есть мнения, что сабж при этом держится только на главгероях, но я с этим не согласен. Никакой игры актеров я здесь практически не увидел, а заметил, что Шварц со Слаем совершают нескрываемые потуги остаться на большом экране как можно дольше, ибо ничего другого они делать не умеют.
Единственное, что явилось для меня большим плюсом, так это харизматичный Кэвизел, чья роль здесь слишком умна для его простетски прописанного персонажа.
6,5/10
Видно, конечно, что старички старались. И видно, что это потолок, выше которого уже никак.
Я беру обратно свои слова насчет фильма Возвращение героя. По сравнению со здешним сливом в океан тамошние приключения очень задорные и бодрые. Возвращение героя - отличный фильм.
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