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Киноафиша Фильмы План побега План побега, 2013: актеры и роли
Escape Plan План побега 2013 / США
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90 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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План побега, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем Микаэль Хофстрем Mikael Håfström
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Джеймс Кэвизел Джеймс Кэвизел James Caviezel Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Винни Джонс Винни Джонс Vinnie Jones Фифти Сент Фифти Сент 50 Cent Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Катрина Балф Катрина Балф Caitriona Balfe
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