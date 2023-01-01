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План побега
План побега, 2013: актеры и роли
Escape Plan
План побега
2013 / США
Трейлер
7.8
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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План побега, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Mikael Håfström
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Джеймс Кэвизел
James Caviezel
Сэм Нил
Sam Neill
Винни Джонс
Vinnie Jones
Фифти Сент
50 Cent
Эми Райан
Amy Ryan
Катрина Балф
Caitriona Balfe
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