Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
James Caviezel
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джеймс Кэвизел
James Caviezel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Маунт-Вернон, Вашингтон, США
Рост
187 см
Биография Джеймса Кэвизела
Родился 26 сентября 1968 года. Маунт-Вернон, Вашингтон, США.
Развернуть
Фильмография Джеймса Кэвизела
Страсти Христовы: Воскрешение
драма
2023, США
0.0
Похищенный
боевик, триллер
2019, США
5.0
Грэйс и Джо. История любви
семейный, мелодрама
2018, США
5.0
Павел, апостол Христа
драма, исторический
2018, США
6.0
Игра на высоте
драма, спорт
2014, США
6.0
Саванна
драма, семейный, исторический
2013, США
5.0
План побега
триллер, боевик, фантастика
2013, США
7.0
Транзит
криминал, триллер, драма
2011, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Самый грандиозный фильм в истории»: Мэл Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»
Обновлениями делится Джеймс Кэвизел.
Написать
23 сентября 2020 13:53
Джеймс Кэвизел может снова сыграть Христа в продолжении фильма «Страсти Христовы»
Премьера фильма «Страсти Христовы» Мэла Гибсона состоялась в 2004 году. В 2016 году появилась информация, что над сценарием к продолжению ленты работает Рэндалл Уоллес, написавший
Написать
1 февраля 2018 01:26
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России