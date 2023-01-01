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Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова
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Ирина Салтыкова

Дата рождения
5 мая 1966
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Донской, Тульская область, СССР

Биография Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова - известная российская певица и актриса. Она начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах и быстро стала одной из самых популярных певиц в Советском Союзе.

В ходе своей карьеры Ирина Салтыкова выпустила множество популярных альбомов, таких как "Голубые глазки", "Алиса" и другие. Её успех был подтвержден наградами и признаниями. Она получила несколько премий "Золотой граммофон" и "Золотой орфей" за вокальные выступления.

Помимо своей музыкальной карьеры, Ирина Салтыкова также отметилась небольшими ролями в кино. Она снялась в фильме "Брат 2". Её талант и притягательность привлекли внимание не только в музыкальной сфере, но и в индустрии кино.

Популярные фильмы

Брат 2 8.1
Брат 2 (2000)
Провинциалы 0.0
Провинциалы (2002)

Фильмография Ирина Салтыкова

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Провинциалы
Провинциалы
драма, мелодрама 2002, Россия
Брат 2 8.1
Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
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