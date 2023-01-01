Ирина Салтыкова - известная российская певица и актриса. Она начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах и быстро стала одной из самых популярных певиц в Советском Союзе.

В ходе своей карьеры Ирина Салтыкова выпустила множество популярных альбомов, таких как "Голубые глазки", "Алиса" и другие. Её успех был подтвержден наградами и признаниями. Она получила несколько премий "Золотой граммофон" и "Золотой орфей" за вокальные выступления.

Помимо своей музыкальной карьеры, Ирина Салтыкова также отметилась небольшими ролями в кино. Она снялась в фильме "Брат 2". Её талант и притягательность привлекли внимание не только в музыкальной сфере, но и в индустрии кино.