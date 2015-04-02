Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Патруль
Отзывы о фильме «Патруль»
End of Watch
Патруль
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Патруль»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Пенья просто псих)) .я думаю получится тут, что то не стандартное создать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм вполне интересный. Мне лично понравился. Минус только утомительная болтовня про жён и свадьбу =). А когда начинается их патрулирование , становится очень круто =))) ✊
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
По моему, очень качественно. Я почти плакал уже. Ну как так??? Хорошие парни, мои соседи, друзья, и нет дела до денег и телок, все как будто рядом, и так грустно.....
Учитесь Русские драматурги и театральные режиссеры, нет ничего, кроме жизни обычных полицейских). Молодцы, честное слово, просто молодцы создатели, актеры, режиссеры и сценаристы. Оскара Гиленхалу - 100%.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Странно,что так мало отзывов, неужели никого фильм не заинтересовал?
По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то от арт-хауса и модной нынче псевдо документальности. Трясущаяся камера надоела порядком, жду когда ж наконец этот прием выйдет из моды, но здесь не раздражает, напротив, создает атмосферность. Местный колорит неблагополучного латиноамериканского квартала передан высший класс, сначала даже подумала, что дело в Мексике происходит.
Музыкальное сопровождение в течение всего фильма великолепно! Игра Джиленхолла и Пеньи выше всяких похвал, блеск!
Одно но: по ходу всего фильма действия происходят как-будто второстепенные, никак не получается выявить зерно сюжета, двое полицейских несут патруль, но кульминации не происходит, ждешь какого то пика, события, но... фильм как ровная линия, без встрясок. И только в последние 20 минут начинаешь понимать к чему все шло. Я вцепилась в ручки кресла, просто дух захватывало от происходящего, а к финалу и слезы удержать не вышло ✊ , черт возьми!
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (PiroJok, 25/09/2012 - 20:13:36):
Жизнь, как ровная линия, без встрясок, потом, хлоп, и конец..... 9/10
очень удачная неделя была, сразу два fильма.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
andress
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился !
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм огорчил✊
От трясучей камеры замутило уже минут через пять от начала фильма, сюжет просчитывается в эти же пять минут, поэтому большую часть кино смотрела на перемотке.
И реализм вроде бы, а не верилось.
Но на жалость таки развели под конец.
5\10, только из уважения к профессии.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Аватар 5
17 комментариев
Чебурашка
359 комментариев
Лев
8 комментариев
Наркоз
8 комментариев
Бросок Кобры
2 комментария
Драйв
15 комментариев
Сатисфакция
3 комментария
Пила 8
27 комментариев
Шаг вперед 2: улицы
8 комментариев
Грайндхаус
4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
8/10
Учитесь Русские драматурги и театральные режиссеры, нет ничего, кроме жизни обычных полицейских). Молодцы, честное слово, просто молодцы создатели, актеры, режиссеры и сценаристы. Оскара Гиленхалу - 100%.
По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то от арт-хауса и модной нынче псевдо документальности. Трясущаяся камера надоела порядком, жду когда ж наконец этот прием выйдет из моды, но здесь не раздражает, напротив, создает атмосферность. Местный колорит неблагополучного латиноамериканского квартала передан высший класс, сначала даже подумала, что дело в Мексике происходит.
Музыкальное сопровождение в течение всего фильма великолепно! Игра Джиленхолла и Пеньи выше всяких похвал, блеск!
Одно но: по ходу всего фильма действия происходят как-будто второстепенные, никак не получается выявить зерно сюжета, двое полицейских несут патруль, но кульминации не происходит, ждешь какого то пика, события, но... фильм как ровная линия, без встрясок. И только в последние 20 минут начинаешь понимать к чему все шло. Я вцепилась в ручки кресла, просто дух захватывало от происходящего, а к финалу и слезы удержать не вышло ✊ , черт возьми!
8/10
Жизнь, как ровная линия, без встрясок, потом, хлоп, и конец..... 9/10
очень удачная неделя была, сразу два fильма.
От трясучей камеры замутило уже минут через пять от начала фильма, сюжет просчитывается в эти же пять минут, поэтому большую часть кино смотрела на перемотке.
И реализм вроде бы, а не верилось.
Но на жалость таки развели под конец.
5\10, только из уважения к профессии.
Авторизация по e-mail