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Патруль Патруль
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End of Watch Патруль 2012 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Патруль»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Пенья просто псих)) .я думаю получится тут, что то не стандартное создать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вполне интересный. Мне лично понравился. Минус только утомительная болтовня про жён и свадьбу =). А когда начинается их патрулирование , становится очень круто =))) ✊

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
По моему, очень качественно. Я почти плакал уже. Ну как так??? Хорошие парни, мои соседи, друзья, и нет дела до денег и телок, все как будто рядом, и так грустно.....

Учитесь Русские драматурги и театральные режиссеры, нет ничего, кроме жизни обычных полицейских). Молодцы, честное слово, просто молодцы создатели, актеры, режиссеры и сценаристы. Оскара Гиленхалу - 100%.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Странно,что так мало отзывов, неужели никого фильм не заинтересовал?



По режиссуре сильно напоминает Содерберга, темная кинематография, есть что то от арт-хауса и модной нынче псевдо документальности. Трясущаяся камера надоела порядком, жду когда ж наконец этот прием выйдет из моды, но здесь не раздражает, напротив, создает атмосферность. Местный колорит неблагополучного латиноамериканского квартала передан высший класс, сначала даже подумала, что дело в Мексике происходит.



Музыкальное сопровождение в течение всего фильма великолепно! Игра Джиленхолла и Пеньи выше всяких похвал, блеск!



Одно но: по ходу всего фильма действия происходят как-будто второстепенные, никак не получается выявить зерно сюжета, двое полицейских несут патруль, но кульминации не происходит, ждешь какого то пика, события, но... фильм как ровная линия, без встрясок. И только в последние 20 минут начинаешь понимать к чему все шло. Я вцепилась в ручки кресла, просто дух захватывало от происходящего, а к финалу и слезы удержать не вышло ✊ , черт возьми!



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (PiroJok, 25/09/2012 - 20:13:36):

Жизнь, как ровная линия, без встрясок, потом, хлоп, и конец..... 9/10

очень удачная неделя была, сразу два fильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andress 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм огорчил✊

От трясучей камеры замутило уже минут через пять от начала фильма, сюжет просчитывается в эти же пять минут, поэтому большую часть кино смотрела на перемотке.

И реализм вроде бы, а не верилось.

Но на жалость таки развели под конец.

5\10, только из уважения к профессии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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