Крутые времена, 2005

Джим Дэвис, бывший профессиональный солдат, травмированный своим военным опытом и находящийся на грани нервного срыва, ждет, пока его наконец примут в полицию Лос-Анджелеса. Но ждать приходится долго, а жизнь героя кажется совсем безнадежной. Джиму помогает только один человек: его лучший друг Майк, также безработный. После нескольких отказов Джима принимают в Службу территориальной безопасности. Приближается новая война, на этот раз с преступностью… Но вряд ли Джим, продолжающий попадать в неприятности, доживет до ее начала.
После того, как бывший рейнджер Джим Дэвис упустил шанс устроиться на работу в полицию Лос-Анджелеса, он берется за давно забытое ремесло — грабеж. Предпочитая отдых работе, Джим неплохо зарабатывает на небольших ограблениях, но при этом он все еще старается попасть в правоохранительные органы, чтобы спокойно жениться на своей мексиканской подружке.