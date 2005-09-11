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Harsh Times

Крутые времена, 2005

2005 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джим Дэвис, бывший профессиональный солдат, травмированный своим военным опытом и находящийся на грани нервного срыва, ждет, пока его наконец примут в полицию Лос-Анджелеса. Но ждать приходится долго, а жизнь героя кажется совсем безнадежной. Джиму помогает только один человек: его лучший друг Майк, также безработный. После нескольких отказов Джима принимают в Службу территориальной безопасности. Приближается новая война, на этот раз с преступностью… Но вряд ли Джим, продолжающий попадать в неприятности, доживет до ее начала.

  • Перед съемками Кристиан Бейл провел три недели с членами банд, полицейскими, бывшими солдатами и агентами национальной безопасности. Он хотел пройти полный курс суровой Школы рейнджеров, но этого не позволил съемочный график. 
  • В сцене, когда Джим и Майк посещают Даррелла, после съемки всех сцен актеры обнаружили, что у них оставалось еще два часа свободного времени, и поэтому они начали импровизировать. В итоге получилась сцена, в которой каждый рассказывал о своем персонаже. По словам Бэйла, это одно из самых забавных событий в его карьере.
  • По словам Дэвида Эйера, сценарий фильма был написан в еще 1996 году. Он частично автобиографичен: как и Джим, Эйер вернулся из армии в Лос-Анджелес, где чуть не стал мелким преступником. Он смог наладить жизнь, в отличие от своих друзей.

После того, как бывший рейнджер Джим Дэвис упустил шанс устроиться на работу в полицию Лос-Анджелеса, он берется за давно забытое ремесло — грабеж. Предпочитая отдых работе, Джим неплохо зарабатывает на небольших ограблениях, но при этом он все еще старается попасть в правоохранительные органы, чтобы спокойно жениться на своей мексиканской подружке.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 11 сентября 2005
Премьера в мире 11 сентября 2005
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Армандо Кантина
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Кеннет Чой
Кеннет Чой
Тэмми Трулл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крутые времена 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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