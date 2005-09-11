Крутые времена, 2005

Джим Дэвис, бывший профессиональный солдат, травмированный своим военным опытом и находящийся на грани нервного срыва, ждет, пока его наконец примут в полицию Лос-Анджелеса. Но ждать приходится долго, а жизнь героя кажется совсем безнадежной. Джиму помогает только один человек: его лучший друг Майк, также безработный. После нескольких отказов Джима принимают в Службу территориальной безопасности. Приближается новая война, на этот раз с преступностью… Но вряд ли Джим, продолжающий попадать в неприятности, доживет до ее начала.