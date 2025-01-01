Меню
Крис Аппельханс
Крис Аппельханс Chris Appelhans
Крис Аппельханс

Chris Appelhans

Карьера
Сценарист

Популярные фильмы

Кейпоп-охотницы на демонов (2025)
Хранители снов (2012)
Волшебный дракон (2021)

Фильмография Крис Аппельханс

Кейпоп-охотницы на демонов KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация 2025, США
Волшебный дракон Wish Dragon
анимация, фэнтези 2021, США / Китай
Хранители снов Rise of the Guardians
семейный, анимация, приключения 2012, США
Новости о Крис Аппельханс
Sony разрабатывает анимационный мюзикл о женской K-Рop группе и злых духах
Sony разрабатывает анимационный мюзикл о женской K-Рop группе и злых духах
