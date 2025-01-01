Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Крис Аппельханс
Chris Appelhans
Киноафиша
Персоны
Крис Аппельханс
Крис Аппельханс
Chris Appelhans
Карьера
Сценарист
Популярные фильмы
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
(2025)
Билеты
7.6
Хранители снов
(2012)
7.5
Волшебный дракон
(2021)
Фильмография Крис Аппельханс
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2025
2021
2012
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
2
8.6
Кейпоп-охотницы на демонов
KPop Demon Hunters
боевик, приключения, анимация
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.5
Волшебный дракон
Wish Dragon
анимация, фэнтези
2021, США / Китай
Смотреть трейлер
7.6
Хранители снов
Rise of the Guardians
семейный, анимация, приключения
2012, США
Смотреть трейлер
Новости о Крис Аппельханс
Sony разрабатывает анимационный мюзикл о женской K-Рop группе и злых духах
