Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хранители снов Хранители снов
Киноафиша Фильмы Хранители снов Отзывы о мультфильме «Хранители снов»
Rise of the Guardians Хранители снов 2012 / США
7.8 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Хранители снов»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (juk7803, 23/11/2012 - 17:18:30):Ну и Ледяной Джек конечно красава,очередной секс символ!да, задница у него, что надо :)

Мультфильм потрясающий. Столько динамики, такие эмоции у всех героев, с таким юмором. Очень яркие впечатления. 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
Мульт хороший, он как неудержимые, только с сюжетом. Я ожидал что как минимум перса 2 здохнут(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
девочка 6 лет была в восторге, но в конце спросила почему деда без подарков?

я раза 3 засыпала даже стыдно было 3д,столько люди денег вложили. Но вот эти вот лед коньки это все так надоело уже.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши