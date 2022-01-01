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Хранители снов Хранители снов
Киноафиша Фильмы Хранители снов Музыка из мультфильма «Хранители снов» (2012)
Rise of the Guardians Хранители снов 2012 / США
7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Музыка из мультфильма «Хранители снов» (2012)

Вся информация о мультфильме
Rise of the Guardians (Music from the Motion Picture)
Rise of the Guardians (Music from the Motion Picture) 27 композиций. Renée Fleming, Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices, Александр Деспла
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Still Dream Renée Fleming, Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр / Александр Деспла 3:15
2 Calling the Guardians Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:08
3 Alone In the World Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:07
4 Fanfare of the Elves Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 0:56
5 Wind Take Me Home! Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:30
6 Dreamsand Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:05
7 Pitch On the Globe Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 0:59
8 The Moon Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:33
9 Snowballs Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:32
10 Busy Workshop Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:34
11 Sleigh Launch Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:47
12 Nightmares Attack Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 7:18
13 Tooth Collection Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:24
14 Jamie's Bedroom Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices, Александр Деспла / Александр Деспла 2:33
15 Jack & Sandman Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 4:20
16 Memorial Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:24
17 Guardians Regroup Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 1:00
18 Easter Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 3:42
19 Jack Betrays Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 3:22
20 Kids Stop Believing Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:37
21 Jack's Memories Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:25
22 Pitch At North Pole Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:02
23 Jamie Believes Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 3:02
24 Jack's Center Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 4:55
25 Sandman Returns Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:39
26 Dreamsand Miracles Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 2:20
27 Oath of the Guardians Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла 3:11
Доступен список песен из мультфильма «Хранители снов» (2012) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Хранители снов» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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