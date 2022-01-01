|1
|Still Dream
|Renée Fleming, Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр / Александр Деспла
|3:15
|2
|Calling the Guardians
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:08
|3
|Alone In the World
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:07
|4
|Fanfare of the Elves
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|0:56
|5
|Wind Take Me Home!
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:30
|6
|Dreamsand
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:05
|7
|Pitch On the Globe
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|0:59
|8
|The Moon
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:33
|9
|Snowballs
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:32
|10
|Busy Workshop
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:34
|11
|Sleigh Launch
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:47
|12
|Nightmares Attack
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|7:18
|13
|Tooth Collection
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:24
|14
|Jamie's Bedroom
|Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices, Александр Деспла / Александр Деспла
|2:33
|15
|Jack & Sandman
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|4:20
|16
|Memorial
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:24
|17
|Guardians Regroup
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|1:00
|18
|Easter
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|3:42
|19
|Jack Betrays
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|3:22
|20
|Kids Stop Believing
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:37
|21
|Jack's Memories
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:25
|22
|Pitch At North Pole
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:02
|23
|Jamie Believes
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|3:02
|24
|Jack's Center
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|4:55
|25
|Sandman Returns
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:39
|26
|Dreamsand Miracles
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|2:20
|27
|Oath of the Guardians
|Александр Деспла, Лондонский Симфонический Оркестр, London Voices / Александр Деспла
|3:11