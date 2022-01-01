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Александр Новиков
Александр Новиков
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Александр Новиков
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Дата рождения
14 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Александра Новикова
Родился 14 января 1959 года. Калуга, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Новикова
Хранители снов
семейный, анимация, приключения
2012, США
7.0
Похождения бравого солдата Швейка
семейный, комедия, анимация, военный
2011, Украина / Великобритания
5.0
Сны?
мистика
2009, Россия
0.0
Чаша терпения
боевик, драма
1989, СССР
6.0
Мисс миллионерша
комедия, драма
1988, СССР
6.0
Акция
боевик, военный
1987, СССР
6.0
На златом крыльце сидели
семейный, сказка
1986, СССР
6.0
Корабль пришельцев
драма, приключения
1985, СССР
6.0
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