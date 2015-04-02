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Операция "Арго"
Отзывы о фильме «Операция "Арго"»
Argo
Операция "Арго"
2012 / США
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 06/11/2012 - 21:17:21
Заценила экранку вчера, не удержалась. И пожалела, надо было в кино, чтобы как следует...
У оператора венецианская премия за Вожделение, номинация за Горбатую гору и много всего, в т.ч. Бьютифул (так и не посмотрела до сих пор, страшно).
Аффлека как актера не понимаю и не люблю, но фильм он не испортил, слава богу.
Как насчет оскаровского потенциала у фильма в целом, судить не берусь, но за режиссуру Аффлеку в номинацию прямая дорога. Буквально ощущаешь, как утекают минуты, секунды, вдох-выдох...
В конце хотелось хлопать в ладоши и плакать вместе со спасёнными. И зачмызгать это дело немедленно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Чудесные 2 часа! Пролетели за 20 минут ✊ Цельно, не скучно, обоснованно, драматично.. Ни одного ненужного момента, актеры как не актеры, абсолютно реальные люди, съемки, близкие планы, все так выверенно, так хорошо. Удивительно, как без спецэффектов (абсолютно!), без экшн-сцен, можно снять напряженный психологический триллер, а под конец напряженный до мурашек. Браво, Бен! Как к актеру - претензий нет, как режиссер - выше всяких похвал!
Но единственный момент я не поняла - почему Канада так легко приняла на себя этот вывоз? Мне показалось что они сами себя под удар ставят, хотя с другой стороны, ну что им там Иран сможет сделать, если только кленовые листики иголками истыкать..
9,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Соглашусь, очень не дурно. Аффлек удивляет с каждым разом все больше, и возможно уже и не стоит и удивляться этому. Но все таки, это слишком американо-патриатично как то, приторно. Элемент фильма, про продюсера и режиссера, более интересно отыгрывался Де Ниро и Хофманом. А финальное напряжение, не сильно то напрягает, ну я хочу сказать, может от того что понятно, что все выберутся и то что за конкретных людей не переживаешь (не раскрыты совсем характеры, в том числе Аффлека, может метража не хватило), тем более понимая, что это реально американские шпионы, получается,что все скатывается к брони билетов (где я почти уверен это выдуманный элемент сценария), как то не проняло по хорошему. Да и отрицательного героя, не дал на Аффлек, только молчаливый портрет Хамении, противостоял бюрократическому гос.апарату америкосов. Оскар не за что давать...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 12/11/2012 - 07:57:41):
Я тоже думаю, сама история была гораздо проще...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 11/11/2012 - 01:39:11):
А я так подозреваю, что Вы уверены, что американцы, во всем мире реально "прилетали" на танках, так сказать демократизировать затравленные народы???))))))) То есть в Иране, это не картель американских нефтедобытчиков, устроил там десятилетия террора?
Я уж не говорю, про "свободы" во Вьетнаме, Камбодже, Корее, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Пакистане, Югославии, да той же Кубе в конце концов... не похоже что бы вы были так наивны.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм. Сняли классно !!!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/11/2012 - 03:31:26):
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на куски,)) так сказать, прививал "индейцам" западные ценности, и демократию.). Ну только же я думаю все понимают, что в этих историях, нет плохих и хороших, есть только плохие и мертвые. Это все бизнес, а там любая идеология это ширма, корпораций под прикрытием своих правительств, решающих вопросы с "зулусами", весьма радикально. К примеру, меня бы "озадачило", если бы США, захотели меня освободить от гнёта Собянина, и прилетели бомбить военную базу в Химках))). Даже если бы они перед этим показали мне запись, как он жестоко расправляется с толпой эмигрантов. Я страны назвал просто для примера, их на самом деле гораздо больше. Еще раз повторю, что это со всех сторон бизнес, а это уже изначально "от лукавого", если ради денег погиб хотя бы один человек... (я не оправдываю СССР)
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм. Аффлек снова проявил себя (к сожалению, пока не как актер). Хотя, признаться, "Город воров" мне пришелся по вкусу больше. Но здесь, конечно, не такая отвлеченная тематика, а любимая щас среди "актерских режиссеров" (Клуни привет) - тема правительственных спецслужб. На деле все это у Бена смотрится вполне добротно, я бы добавил, даже достойно спилбергского "Мюнхена". Несколько не хватало, правда, в финале фирменного звукового драматизма от Циммера, но то, что режиссура вышла крепкой, а постановка - в соответствии тех дней, - все это позволяет поставить эту ленту в ряд отличных от сегодняшних попкорновых кинотеатральных премьер.
Итого: похвально, но с оговорками.
4+/5
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 26/02/2013 - 13:00:33):
Аффлек не был номинирован
Ага, это с толку сбило. Лучший фильм, а режиссер не лучший, и не лучшим оператором снят, и актеры лучшие в другом месте оказались. Странно.
Думаю, Энг Ли во всем виноват. Если бы не Жизнь Пи, Аффлеку ушел бы Оскар за режиссуру.
Цитата (Badgio, 26/02/2013 - 13:00:33):
слабенький год был на фильмы.
А мне наоборот, 12-й год понравился✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Гавнище!!! 2\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/03/2013 - 19:29:59):
Ведь 98% жителей России, включая и вашего Путина, не понимают ценности человеческой жизни.
Кто бы пел про жизненные ценности?? В Америке сейчас проблема №1 - массовые убийства детей в школах, семьях!! И вообще, помалкивали бы они с двухсотлетней Историей своих штатов против нашей тысячелетней! Лишний раз убеждаюсь в америкосовской звездной болезни!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 14/03/2013 - 17:10:44
Да уж интересный расклад получается. Однако пережила ли Америка столько войн, сколько Россия, что-то я не припомню, чтобы на их территории проходили крупные войны типа 2-й мировой, зато они любят совать нос на чужую территорию типа в Иран или Ирак. Наша страна натерпелась столько разрушительных войн, а ведь каждый раз война отбрасывает развитие страны и культурное и экономическое порой на десятки лет назад!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
крутой сценарий получается к историческому супермегаблокбастеру ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Заценила экранку вчера, не удержалась. И пожалела, надо было в кино, чтобы как следует...
У оператора венецианская премия за Вожделение, номинация за Горбатую гору и много всего, в т.ч. Бьютифул (так и не посмотрела до сих пор, страшно).
Аффлека как актера не понимаю и не люблю, но фильм он не испортил, слава богу.
Как насчет оскаровского потенциала у фильма в целом, судить не берусь, но за режиссуру Аффлеку в номинацию прямая дорога. Буквально ощущаешь, как утекают минуты, секунды, вдох-выдох...
В конце хотелось хлопать в ладоши и плакать вместе со спасёнными. И зачмызгать это дело немедленно.
Но единственный момент я не поняла - почему Канада так легко приняла на себя этот вывоз? Мне показалось что они сами себя под удар ставят, хотя с другой стороны, ну что им там Иран сможет сделать, если только кленовые листики иголками истыкать..
9,5/10
Я тоже думаю, сама история была гораздо проще...
А я так подозреваю, что Вы уверены, что американцы, во всем мире реально "прилетали" на танках, так сказать демократизировать затравленные народы???))))))) То есть в Иране, это не картель американских нефтедобытчиков, устроил там десятилетия террора?
Я уж не говорю, про "свободы" во Вьетнаме, Камбодже, Корее, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Пакистане, Югославии, да той же Кубе в конце концов... не похоже что бы вы были так наивны.
9/10
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на куски,)) так сказать, прививал "индейцам" западные ценности, и демократию.). Ну только же я думаю все понимают, что в этих историях, нет плохих и хороших, есть только плохие и мертвые. Это все бизнес, а там любая идеология это ширма, корпораций под прикрытием своих правительств, решающих вопросы с "зулусами", весьма радикально. К примеру, меня бы "озадачило", если бы США, захотели меня освободить от гнёта Собянина, и прилетели бомбить военную базу в Химках))). Даже если бы они перед этим показали мне запись, как он жестоко расправляется с толпой эмигрантов. Я страны назвал просто для примера, их на самом деле гораздо больше. Еще раз повторю, что это со всех сторон бизнес, а это уже изначально "от лукавого", если ради денег погиб хотя бы один человек... (я не оправдываю СССР)
Итого: похвально, но с оговорками.
4+/5
Ага, это с толку сбило. Лучший фильм, а режиссер не лучший, и не лучшим оператором снят, и актеры лучшие в другом месте оказались. Странно.
Думаю, Энг Ли во всем виноват. Если бы не Жизнь Пи, Аффлеку ушел бы Оскар за режиссуру.
Цитата (Badgio, 26/02/2013 - 13:00:33):слабенький год был на фильмы.
А мне наоборот, 12-й год понравился✊
Кто бы пел про жизненные ценности?? В Америке сейчас проблема №1 - массовые убийства детей в школах, семьях!! И вообще, помалкивали бы они с двухсотлетней Историей своих штатов против нашей тысячелетней! Лишний раз убеждаюсь в америкосовской звездной болезни!
Да уж интересный расклад получается. Однако пережила ли Америка столько войн, сколько Россия, что-то я не припомню, чтобы на их территории проходили крупные войны типа 2-й мировой, зато они любят совать нос на чужую территорию типа в Иран или Ирак. Наша страна натерпелась столько разрушительных войн, а ведь каждый раз война отбрасывает развитие страны и культурное и экономическое порой на десятки лет назад!
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