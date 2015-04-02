Операция "Арго"
– 4 ноября 1979 г. революция в Иране достигает своего апогея, военные штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и, вероятнее всего, убийство – всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино.
Заценила экранку вчера, не удержалась. И пожалела, надо было в кино, чтобы как следует...
У оператора венецианская премия за Вожделение, номинация за Горбатую гору и много всего, в т.ч. Бьютифул (так и не посмотрела до сих пор, страшно).
Аффлека как актера не понимаю и не люблю, но фильм он не испортил, слава богу.
Как насчет оскаровского потенциала у фильма в целом, судить не берусь, но за режиссуру Аффлеку в номинацию прямая дорога. Буквально ощущаешь, как утекают минуты, секунды, вдох-выдох...
В конце хотелось хлопать в ладоши и плакать вместе со спасёнными. И зачмызгать это дело немедленно.
Но единственный момент я не поняла - почему Канада так легко приняла на себя этот вывоз? Мне показалось что они сами себя под удар ставят, хотя с другой стороны, ну что им там Иран сможет сделать, если только кленовые листики иголками истыкать..
9,5/10
Я тоже думаю, сама история была гораздо проще...
А я так подозреваю, что Вы уверены, что американцы, во всем мире реально "прилетали" на танках, так сказать демократизировать затравленные народы???))))))) То есть в Иране, это не картель американских нефтедобытчиков, устроил там десятилетия террора?
Я уж не говорю, про "свободы" во Вьетнаме, Камбодже, Корее, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Пакистане, Югославии, да той же Кубе в конце концов... не похоже что бы вы были так наивны.
9/10
Не, ну в таком ключе можно обьяснить все, (понять и простить) и Дарта Вейдера, разносившего планеты на куски,)) так сказать, прививал "индейцам" западные ценности, и демократию.). Ну только же я думаю все понимают, что в этих историях, нет плохих и хороших, есть только плохие и мертвые. Это все бизнес, а там любая идеология это ширма, корпораций под прикрытием своих правительств, решающих вопросы с "зулусами", весьма радикально. К примеру, меня бы "озадачило", если бы США, захотели меня освободить от гнёта Собянина, и прилетели бомбить военную базу в Химках))). Даже если бы они перед этим показали мне запись, как он жестоко расправляется с толпой эмигрантов. Я страны назвал просто для примера, их на самом деле гораздо больше. Еще раз повторю, что это со всех сторон бизнес, а это уже изначально "от лукавого", если ради денег погиб хотя бы один человек... (я не оправдываю СССР)
Итого: похвально, но с оговорками.
4+/5
Ага, это с толку сбило. Лучший фильм, а режиссер не лучший, и не лучшим оператором снят, и актеры лучшие в другом месте оказались. Странно.
Думаю, Энг Ли во всем виноват. Если бы не Жизнь Пи, Аффлеку ушел бы Оскар за режиссуру.
Цитата (Badgio, 26/02/2013 - 13:00:33):слабенький год был на фильмы.
А мне наоборот, 12-й год понравился✊
Кто бы пел про жизненные ценности?? В Америке сейчас проблема №1 - массовые убийства детей в школах, семьях!! И вообще, помалкивали бы они с двухсотлетней Историей своих штатов против нашей тысячелетней! Лишний раз убеждаюсь в америкосовской звездной болезни!
Да уж интересный расклад получается. Однако пережила ли Америка столько войн, сколько Россия, что-то я не припомню, чтобы на их территории проходили крупные войны типа 2-й мировой, зато они любят совать нос на чужую территорию типа в Иран или Ирак. Наша страна натерпелась столько разрушительных войн, а ведь каждый раз война отбрасывает развитие страны и культурное и экономическое порой на десятки лет назад!
Авторизация по e-mail