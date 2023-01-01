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Операция "Арго"
Награды и номинации фильма Операция "Арго"
Argo
Операция "Арго"
2012 / США
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7.7
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Операция "Арго"
Вся информация о фильме
Оскар 2013
Лучший фильм года
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2015
Премия за восстановление репутации
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
В прокате
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