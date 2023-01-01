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Франкенвини
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Frankenweenie
Франкенвини
2012 / США
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6.5
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22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Вся информация о мультфильме
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