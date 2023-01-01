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Франкенвини
Франкенвини, 2012: актеры и роли
Frankenweenie
Франкенвини
2012 / США
Трейлер
6.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Франкенвини, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Мартин Шорт
Martin Short
Том Кенни
Tom Kenney
Мартин Ландау
Martin Landau
Чарли Тахэн
Charlie Tahan
Роберт Кэпрон
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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