Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Франкенвини Франкенвини
Киноафиша Фильмы Франкенвини Франкенвини, 2012: актеры и роли
Frankenweenie Франкенвини 2012 / США
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Франкенвини, 2012: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Кончата Феррелл Conchata Ferrell Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short Том Кенни Том Кенни Tom Kenney Мартин Ландау Мартин Ландау Martin Landau Чарли Тахэн Чарли Тахэн Charlie Tahan Роберт Кэпрон Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Аттикус Шаффер Аттикус Шаффер Atticus Shaffer
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App