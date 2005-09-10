Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня, 2005

Вест Валлаби – городок, где ежегодно проводится конкурс гигантских овощей. Единственное, что может омрачить праздник, – это грызуны, которые стремятся сожрать все овощи. Однако этого не происходит, потому что урожай под защитой Уоллеса, автора изобретения «Антигрыз», а также его пса Громита. Но в этом году в предместьях городка завелся огромный кролик-мутант, справиться с которым оказывается гораздо сложнее...