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Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
Киноафиша Фильмы Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Were-Rabbit

Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня, 2005

2005 / Великобритания
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вест Валлаби – городок, где ежегодно проводится конкурс гигантских овощей. Единственное, что может омрачить праздник, – это грызуны, которые стремятся сожрать все овощи. Однако этого не происходит, потому что урожай под защитой Уоллеса, автора изобретения «Антигрыз», а также его пса Громита. Но в этом году в предместьях городка завелся огромный кролик-мутант, справиться с которым оказывается гораздо сложнее...

  • Фильм снимался со скоростью примерно три секунды в день. Производство заняло почти пять лет.
  • Режиссеры в шутку называли это свое детище первым в истории вегетарианским фильмом ужасов. 
  • Над картиной работало около 250 человек.
  • Создатели фильма принципиально хотели почти полностью отказаться от компьютерной графики. В итоге цифровую обработку содержит всего лишь около 700 кадров.
  • Весь задний фон мультфильма был нарисован вручную.
  • Работа над созданием грузовика Уоллеса Austin A35 заняла шесть недель.
  • Каждый месяц съемочная группа тратила около 20 кг клея, а всего при производстве мультфильма было использовано более 2,5 тонн пластилина.
  • Сцена собрания в церкви – это дань уважения фильму «Челюсти», где жители Эмити также собираются все вместе, чтобы обсудить, как бороться с акулой.

Неуклюжий Уоллес и его верный пес Громит охотятся на загадочного зверя, который уничтожил их урожай моркови и картофеля прямо перед большим Овощным Конкурсом.

6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 октября 2005
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 10 сентября 2005
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стив Бокс
В ролях
Питер Сэллис
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Все актеры и съемочная группа
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Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня смотреть онлайн

Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
А мне очень понравился этот фильм! Особенно эти смешные зайки и очаровательная, умная, а главное молчаливая собачка! На моменте с вышитым биссером… Читать дальше…
кость 2 апреля 2015, 12:51
лучший из всего, что сейчас в широком прокате.

пингвины - так себе.

секрет удачного просмотра - покурить перед сеансом ✊
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника» Лента об отважных пернатых выйдет в следующем году, а мультфильм об изобретателе и его разумной собаке — в 2024-м.
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21 января 2022 10:51
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