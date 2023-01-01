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Франкенвини Франкенвини
Киноафиша Фильмы Франкенвини Награды и номинации мультфильма Франкенвини
Frankenweenie Франкенвини 2012 / США
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации мультфильма Франкенвини

Вся информация о мультфильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший анимационный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, Россия, приключения, драма
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
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2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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