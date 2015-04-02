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Франкенвини Франкенвини
Киноафиша Фильмы Франкенвини Отзывы о мультфильме «Франкенвини»
Frankenweenie Франкенвини 2012 / США
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о мультфильме «Франкенвини»

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Наша рецензия

В фильме «Франкенвини», название которого приблизительно переводится как «Франкенкроха», хотя, учитывая чрезвычайную многозначность специфически американского словечка weenie, здесь слышится и «Франкенботан», и «Франкенхрен» (режиссер, чьи марсиане из вкладышей к жевательной резинке, запрещенных в свое время за пропаганду насилия, напрочь разнесли планету Земля, не мог не учитывать подобных хулиганских нюансов), и много чего еще, вплоть до…

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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Мне так даже от трейлера жутко стало, до чего страшные рожи, ну почему нельзя поприятнее что-нить сделать? И это же еще и мультик, то есть по идее для детей ✌️ Ну вот какой нормальный родитель своего ребенка на такой ужастик поведет?? Я так понимаю что картина чисто для сторонников неоднозначного творчества Бертона. Хотя на мой взгляд, его эксцентричность уже стала старомодной, сдал свои позиции уважаемый фрик Бертон.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Очень приятный мультик, если честно такого не ожидал!

Смешного достаточно много - каждый раз когда в кадре появлялась "Странная девочка" и ее кошка - была какая-нибудь кора :)

Такие глаза как у этих двох мог придумать только Тим Бёртон! На фотках они смотятся не так нелепо, как в живом кадре.

Вообще, там каждый персонаж - отдельная история. Впечатляет то, что все это - куклы. Там был такой эпизод, когда в актовом зале школы сидело порядка 50 кукол и все шевелились! Респект команде мультфильма!

А по поводу сюжета - да нормальный для детей сюжет. Большой динозавтр, забавные мартышки - что еще надо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kojo, 16/10/2012 - 13:02:50): Мне фильм очень понравился. Единственное, что меня разочаровало - это черепаха - некое сходство с годзиллой.

Позвольте! Так там практически все является отголосоком прошлых фильмов Тима Бёртонаи и не только. Имена и фамилии, Нессор очень похож на классического ожившего монстра. Ворота в кладбище вообще взяты из, если не ошибаюсь, мультика "Труп невесты". И прочее и прочее.

Этот мультик - бумеранг, который прошел по всем произведениям режиссера, начиная с 1984 года, когда он снял короткометражку "Франкенвини"!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Это как Ранго - признание в любви к кинематографу, только ч/б и без Джонни Деппа.

Куклята мультяшные даже лучше, чем живые, чуднО, и пластика совсем человечья.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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