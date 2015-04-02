В фильме «Франкенвини», название которого приблизительно переводится как «Франкенкроха», хотя, учитывая чрезвычайную многозначность специфически американского словечка weenie, здесь слышится и «Франкенботан», и «Франкенхрен» (режиссер, чьи марсиане из вкладышей к жевательной резинке, запрещенных в свое время за пропаганду насилия, напрочь разнесли планету Земля, не мог не учитывать подобных хулиганских нюансов), и много чего еще, вплоть до…
Смешного достаточно много - каждый раз когда в кадре появлялась "Странная девочка" и ее кошка - была какая-нибудь кора :)
Такие глаза как у этих двох мог придумать только Тим Бёртон! На фотках они смотятся не так нелепо, как в живом кадре.
Вообще, там каждый персонаж - отдельная история. Впечатляет то, что все это - куклы. Там был такой эпизод, когда в актовом зале школы сидело порядка 50 кукол и все шевелились! Респект команде мультфильма!
А по поводу сюжета - да нормальный для детей сюжет. Большой динозавтр, забавные мартышки - что еще надо?
Позвольте! Так там практически все является отголосоком прошлых фильмов Тима Бёртонаи и не только. Имена и фамилии, Нессор очень похож на классического ожившего монстра. Ворота в кладбище вообще взяты из, если не ошибаюсь, мультика "Труп невесты". И прочее и прочее.
Этот мультик - бумеранг, который прошел по всем произведениям режиссера, начиная с 1984 года, когда он снял короткометражку "Франкенвини"!
Куклята мультяшные даже лучше, чем живые, чуднО, и пластика совсем человечья.
10/10
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