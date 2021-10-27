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Дерек Сиенфрэнс

Derek Cianfrance
Дерек Сиенфрэнс
Дерек Сиенфрэнс Derek Cianfrance
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Дата рождения
23 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дерек Сиенфрэнс

Режиссер, сценарист, актер. Родился 23 января 1974 года.

Фильмография Дерек Сиенфрэнс
Свет в океане
Свет в океане
драма 2016, США / Новая Зеландия
7.0
Место под соснами
Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.0
Валентинка
Валентинка
драма, мелодрама 2010, США
7.0
Человек-волк
ужасы ,
0.0
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Хоррор «Человек-волк» с Райаном Гослингом обрел режиссера Новый постановщик займет место Ли Уоннелла, который выбыл из проекта из-за конфликтов в расписании.
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27 октября 2021 12:32
Жизнь – лучший драматург: Кто получит «Оскар» за самый оригинальный сценарий Признанному гению Голливуда и триумфатору «Сандэнса» противостоят сразу три талантливых дебютанта.
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23 апреля 2021 18:03
500 отжиманий и плюс 13 кг: как Марк Руффало изменился для сериала «Я знаю, что это правда» Режиссер Дерек Сиенфрэнс поделился закулисными подробностями. 
Написать
17 июня 2020 10:04
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