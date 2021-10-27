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Дерек Сиенфрэнс
Дерек Сиенфрэнс
Derek Cianfrance
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Дерек Сиенфрэнс
Derek Cianfrance
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Дата рождения
23 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дерек Сиенфрэнс
Режиссер, сценарист, актер. Родился 23 января 1974 года.
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Фильмография Дерек Сиенфрэнс
Свет в океане
драма
2016, США / Новая Зеландия
7.0
Место под соснами
драма, криминал
2012, США
7.0
Валентинка
драма, мелодрама
2010, США
7.0
Человек-волк
ужасы
,
0.0
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