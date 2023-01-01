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007: Координаты "Скайфолл"
Награды и номинации фильма 007: Координаты "Скайфолл"
Skyfall
007: Координаты "Скайфолл"
2012 / США / Великобритания
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7.7
Оцените
113
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма 007: Координаты "Скайфолл"
Вся информация о фильме
BAFTA 2013
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2013
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший латиноамериканский актер
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший WTF момент
Номинант
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