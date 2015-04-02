Есть нечто глубоко неслучайное в том, что глава британской секретной службы, выступая перед судом общества, цитирует те же слова из стихотворения Альфреда Теннисона «Улисс», которые – в русском, естественно, переводе – декламировали герои романа Каверина «Два капитана». «Хоть нет у нас той силы, что играла / В былые дни и небом и землею, / Собой остались мы; сердца героев / Изношены годами и судьбой, / Но воля непреклонно нас зовет / Бороться и искать,…
Как вам она? Курыленко с Украины (тенденция, однако) мне совсем не понравилась.
Для гламурной противности))))
Алиса классно поет, и песня ей идет. В камерном исполнении она точно лучше звучит.
Но это "Скайфооол.." все равно превращает песню в амбициозную хрень под стать фильму. Так что задача выполнена на 5+.
А так ничего, битловское что-то в куплете слышится, естедееей...
А если с другой стороны взглянуть (с моей любимой), то, жил был Бонд, спецназ-молодец, подстрелили его свои, он чуть не умер, расстроился и забухал, бухал-бухал, стало скучно, началось похмелье и страх одиночества, вспомнил про сослуживцев, решил вернуться, тем более деньги кончились, всех простил и вернулся, а тут заваруха, и похмелили, стало лучше, появились деньги и дела, стал опять пить, много пить и дела, дела, потом все завертелось, все как то смутно помнится, но в итоге, вроде все хорошо...)) 7\10
А в целом, мне нравятся фильмы про Бонда, времени потраченного не жалею!
У нас пожилых людей в кино ваще не видно, разве что по утрам с внуками на мультики ходят. Артхаус как раз студенчество посещает в основном и люди в районе тридцатника. Мои предки ни одного фильма про Бонда не видели и не горят желанием совершенно.
Мне чего понравилось, так это съемки в Шотландии. Было ощущение: таким может быть ад или прошлое, куда не хочется возвращаться.
Крейг заметно постарел. Беренис как ее там была незамысловата и некрасива даже. Перевелись, что ли, красивые девушки в Холливуде? Темненькая и кудрявая, наоборот, очень, такой солнечный зайчик, хотя не зайчик, конечно, зубки ого-го...
Бордем гениально отыграл в рамках отведенного ему уродства и вроде удовольствие получил, мне так показалось, что он явно хохмил и стэбался.
С Роялем ни в какое сравнение кино не идет.
P.s Мне одной показалось,что мужик-злодей,позаимствовал образ у Джокера?!Особенно тот момент где он полицейский :-D
Уважаемые киноманы , я вчера реально под конец фильм уснул =))) Это вообще , что за фильм был ? Джейм Бонд 007 ?? Мне показалось , это хрень редкостная , была. !!!!!!
Где великие-сумашедшие погони на супер тачках Бонда ???? НЕТУ !
Где крутые гаджеты Бонда ? НЕТУ !!
Просто 2 часа , УНЫЛОЙ СКУКОТЫ !!! Одна болтовня , драки это жесть!!! Как будто фильм снимал не проффесионал а студент. В конце просто бред. БОНДА как мышку загнали в дом в поле и он как , какой то LOL сидел там и отстреливался ! НУ что за бред ? Бонд всегда на ражён шёл , гнал на Aston Martin и всех валил. КАРОЧЕ БРЕД !!!!!!!
А злодей в этом фильме , это вообще АД АД АД !! Помните наверно , во всех бондианах , крутые бандиты , мафиози. А ТУТ !!!!!!! Гей какой то !!!!! хаха , злодей играл гея и трогал за бёдра БОнда ! Ааааааааааа ХРЕНЬ КАКОЙ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ !!!
РЕбята я ОЧЕНЬ ОБАЖАЮ БОНДИАНУ 007 , все серии по 10 раз смотрел !! НО ЭТА ЧАСТЬ ПРОСТО , такое НИЗКОЕ подобие Бондианы !!!!!!! ✊ ✊ ✊
0/10
0/10
По сценарию конечно хуже, особенно концовка блин, и если честно были туповатые повороты событий по ходу, даже например этот неудачный выстрел негритянки в Бонда, ерунда какая то.. Местами подзатянуто, можно было сократить до стандартных 2-х часов. Но главное разочарование - это Бардем. Кукольный персонаж, плохая игра, не поверила я что он злой и жестокий, увы, и какая то вообще его история неубедительная. Зато Джуди Денч лапочка, по игре всех переплюнула, Q задорный и талантливый, а за обнаженный торс Дэниэла раз 20 за фильм Мендесу еще отдельное спасибо ✊
Итог: ощущение что посмотрела классический фильм, может не самый захватывающий, но безоговорочно классика. И как это не парадоксально, на фоне бездонного колодца экшн поделок, он смотрится свежо.
7,5/10
Да! Только фразу про пижаму по-мойму какая то из телочек сказала, вроде негритянка, и учитывая что она одна осталась жива, мне кажется она.. 100% в следующей части Q что-нить выкинет в тандеме с ней, подставу/ заговор/ план 3-ей мировой.. ✊
Я, конечно, не знаток и не любитель бондианы, смотрела пару серий может (и что меня на эту затащило?), но если это не худший фильм франшизы... Куда хуже-то? В общем, удивлена.
Запомнились два момента. Это первые кадры с главгадом, когда он пару раз так замечательно улыбнулся.. Ну, и клип с титрами вначале - ок, хорош. В остальном - либо бред либо скукота либо оба вместе взятых с пафосом наперевес.
Провалили Бонда.✊
Но от клипа остался под впечатлением;)
Ага, пожалуй.
Можно еще с мотоциклом. Крейг мобильный и вездесущий.
Кстати, самые сильные эмоции вызвала безвременная кончина Астона. Жалко машинку, так жестоко пострадала.
Цитата (Comon, 06/11/2012 - 20:44:46):Поскольку фильмец винтажный, то и сцепка на этом стареньком поезде могла вполне быть ударно-упряжной, цепи которой, вполне можно допустить, сбиваются чотким выстрелом
угу, а еще в "винтажном фильмце" показали как ковш экскаватора цепляется за вагон, потом двухсекундный крупный кадр уже не помню чего {наверно той афроамериканки с пукалкой} и только через пару секунд кусок вагона вместе со стенкой решили обвалиться, чтобы Бонд Джеймс Бонд элегантно оправляя одежонку успел вплыть внутрь...ну да...
Цитата (Queen Julia, 07/11/2012 - 08:56:18):Что мы видим сейчас? Ужасный тракторист Ваня, еще более ужасные девицы. Кому они все отдались, чтобы попасть на экраны?
прямо таки аршинными буквами можно прочитать "Почему им не отдалась я?!!!" между строчек
по теме: винтажность - это фишка, но потерян тот тонкий баланс на лезвии ножа, когда нудные долгие сцены романтично-пафосного отражения английской сущности спецагента, который пытается играть в покер ✊ , резко прерываются сценой кувыркающегося через симпатичную мордашку английского премиум-авто за n-лимонов как это было в Ройяле...тут в начале все классно и треники у Бонда настоящие "трактористские" ✊ и по мишеням мажет и драма-драма аж беда...но блин это же бондиана...одна жалкая гонка на мотиках и три часа соплей с взрывами никому не нужной старперши, которую наконец застрелили и то рикошетом?! are you kiddin'?! я понимаю любовь англичан к своему скелету в юбке (у которой семейка отжигает за нее), но делать из бондианы мелодраму с элементами бондианы...хоть это и полностью оправдано сценарно, и астон-мартин раритетный, и дом-замок 2x2 на пяти гектарах земли тоже внушает ✊ ....брррр в результате получилась такааааааая муть местами. И че они прицепились все к этой бабке, которая типа гениально подставляет всех своих агентов, я без понятия, не проникся совершенно...ну разве что Бардем без челюсти был хорош, хотя его голубцовых замашек можно было и не добавлять и так колоритно персонаж смотрелся ✊
так что перебор с мелодрамой, зарезавшей экшен в экранном времени, и этой бабкой...а так вполне себе ничего, лучше, чем предыдущая часть по крайней мере ✊
ps крепкая четверочка или 8/10
pps винтажность надо подавать умеренными порциями, господин режиссер, а не вываливать кучами, это ж Овсянка, сэр Бонд, Джеймс Бонд - сделано в Англии самой невыносимо пафосной стране мира с отсутствующим выражением лица gentle supermen'ов ...хотя например американский вариант супергероя Железное летающее корыто мне тоже нравится - юмора в нем больше ✊
ppps так и не удалось сделать перечеркнутый текст ✊
Могу сказать, что во второй раз фильм смотрится гораздо глубже, интереснее, на одном дыхании!! Полное погружение в происходящее и искренне сопереживание! Очень, очень, очень хороший фильм!!!!
Ну а Крэйг как всегда лапочка))))
Я тоже завтра собираюсь сходить на фильм второй раз, после первого просмотра до сих пор хожу под впечатлением. Ну очень понравился ✊
статистика приподнялась?
А вам этот блондин никого не напоминает? А все пыталась вспомнить и вспомнила - он напоминает Рустама Калганова (Солнцева) из "Дом-2"
Кстати мне тоже показалось странным, что увидев Бонда живым, она не показала никаких эмоций. Вроде бы обрадоваться должна была. Или сделала бы невозмутимый вид, но в глазах радость была бы. А Вы поняли, что она имела ввиду сказав умирая: "в одном я была права...." Мне кажется все таки у блондина, что-то есть от Калганова - также томно глазки закрывает, делает губки, и даже интонации в голосе такие же. Потом смотря фильм второй раз, я заметила, что кудрявая агентка - стрелок, после того, как выстрелила в Бонда, могла выстрелить и во врага, времени было достаточно на 2-3 выстрела, но она не выстрелила, а просто глазами проводила, пока тот не исчез.
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