Наша рецензия

Есть нечто глубоко неслучайное в том, что глава британской секретной службы, выступая перед судом общества, цитирует те же слова из стихотворения Альфреда Теннисона «Улисс», которые – в русском, естественно, переводе – декламировали герои романа Каверина «Два капитана». «Хоть нет у нас той силы, что играла / В былые дни и небом и землею, / Собой остались мы; сердца героев / Изношены годами и судьбой, / Но воля непреклонно нас зовет / Бороться и искать,…