Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
007: Координаты 007: Координаты
Киноафиша Фильмы 007: Координаты "Скайфолл" Отзывы о фильме «007: Координаты "Скайфолл"»
Skyfall 007: Координаты "Скайфолл" 2012 / США / Великобритания
7.8 Оцените
112 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «007: Координаты "Скайфолл"»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Есть нечто глубоко неслучайное в том, что глава британской секретной службы, выступая перед судом общества, цитирует те же слова из стихотворения Альфреда Теннисона «Улисс», которые – в русском, естественно, переводе – декламировали герои романа Каверина «Два капитана». «Хоть нет у нас той силы, что играла / В былые дни и небом и землею, / Собой остались мы; сердца героев / Изношены годами и судьбой, / Но воля непреклонно нас зовет / Бороться и искать,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
ohotnica 2 апреля 2015, 12:51
Бонд-Герл в этом фильме будет играть русская девушка, Маргарита Левиева, родители которой переехали в США.



Как вам она? Курыленко с Украины (тенденция, однако) мне совсем не понравилась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bregov 2 апреля 2015, 12:51
Дэниел Крэйг - лучший Бонд!!!!, а в паре с Хавьером - вот это будет крутенечка...обязательно смотреть!!! А Куриленко и впрям какая-то сухая...как она туда пробилась...✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сэм - вот главная надежда, возможно новый Нолан появится..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Бордема сделали блондином...зачем? для противности, что ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение fanbunga от 01/08/2012 - 18:58:25


Для гламурной противности))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 24/10/2012 - 16:46:51




Алиса классно поет, и песня ей идет. В камерном исполнении она точно лучше звучит.

Но это "Скайфооол.." все равно превращает песню в амбициозную хрень под стать фильму. Так что задача выполнена на 5+.

А так ничего, битловское что-то в куплете слышится, естедееей...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Так себе, не оправдал моих, сверх надежд Сэм. Начало заинтриговало, но потом все превратилось в комикс, а финал, так вобще, был написан судя по всему, собакой Сэма. (плачущий Бонд)). Фильм затянут, хоть и красив. И как все любят говорить, очень приятная "Олд скульная" картинка. В целом, они сами, озвучили краткое резюме своего фильма, "Пёс старый, трюки новые". Злодей, ну что злодей, вполне, но притянута за уши, мотивация, хотя, тут у всех персонажей, мотивация вобще за гранью вменяемости.

А если с другой стороны взглянуть (с моей любимой), то, жил был Бонд, спецназ-молодец, подстрелили его свои, он чуть не умер, расстроился и забухал, бухал-бухал, стало скучно, началось похмелье и страх одиночества, вспомнил про сослуживцев, решил вернуться, тем более деньги кончились, всех простил и вернулся, а тут заваруха, и похмелили, стало лучше, появились деньги и дела, стал опять пить, много пить и дела, дела, потом все завертелось, все как то смутно помнится, но в итоге, вроде все хорошо...)) 7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
shyness2012 2 апреля 2015, 12:51
На мой вкус фильму не хватило цвета, все в каких-то серых тонах, девчонки несимпатичные, особенно француженка, тема "любви" не раскрыта. Бонд старый, да еще и потерявший свои навыки супер-героя. Бабушку можно было и в живых оставить. А Бардем очень порадовал, хоть и не создает он образ 100% негодяя.

А в целом, мне нравятся фильмы про Бонда, времени потраченного не жалею!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Пробежалась скоренько по постам, что-то про пенсионеров - поклонников Бонда не понятно. Разве что гламурные пенсионеры какие-то.

У нас пожилых людей в кино ваще не видно, разве что по утрам с внуками на мультики ходят. Артхаус как раз студенчество посещает в основном и люди в районе тридцатника. Мои предки ни одного фильма про Бонда не видели и не горят желанием совершенно.



Мне чего понравилось, так это съемки в Шотландии. Было ощущение: таким может быть ад или прошлое, куда не хочется возвращаться.

Крейг заметно постарел. Беренис как ее там была незамысловата и некрасива даже. Перевелись, что ли, красивые девушки в Холливуде? Темненькая и кудрявая, наоборот, очень, такой солнечный зайчик, хотя не зайчик, конечно, зубки ого-го...

Бордем гениально отыграл в рамках отведенного ему уродства и вроде удовольствие получил, мне так показалось, что он явно хохмил и стэбался.

С Роялем ни в какое сравнение кино не идет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LasWowbow 2 апреля 2015, 12:51
Нуу сколько людей столько и мнений!Например мне 3 Бонд больше всех понравился!Эта часть более что-ли насыщенная,в ней есть и нотка грусти и экшн и немного любви и злодей наконец-то не вялый,а сумасшедший психопат,всё как мне нравится!Поэтому я считаю что skyfall рулит!

P.s Мне одной показалось,что мужик-злодей,позаимствовал образ у Джокера?!Особенно тот момент где он полицейский :-D
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
George LookAss ты прав , это уже не фильм про 007 , а унылый , скучный боевичёк
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ БРЕД !!!!!!!!! ✊



Уважаемые киноманы , я вчера реально под конец фильм уснул =))) Это вообще , что за фильм был ? Джейм Бонд 007 ?? Мне показалось , это хрень редкостная , была. !!!!!!



Где великие-сумашедшие погони на супер тачках Бонда ???? НЕТУ !

Где крутые гаджеты Бонда ? НЕТУ !!



Просто 2 часа , УНЫЛОЙ СКУКОТЫ !!! Одна болтовня , драки это жесть!!! Как будто фильм снимал не проффесионал а студент. В конце просто бред. БОНДА как мышку загнали в дом в поле и он как , какой то LOL сидел там и отстреливался ! НУ что за бред ? Бонд всегда на ражён шёл , гнал на Aston Martin и всех валил. КАРОЧЕ БРЕД !!!!!!!





А злодей в этом фильме , это вообще АД АД АД !! Помните наверно , во всех бондианах , крутые бандиты , мафиози. А ТУТ !!!!!!! Гей какой то !!!!! хаха , злодей играл гея и трогал за бёдра БОнда ! Ааааааааааа ХРЕНЬ КАКОЙ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ !!!





РЕбята я ОЧЕНЬ ОБАЖАЮ БОНДИАНУ 007 , все серии по 10 раз смотрел !! НО ЭТА ЧАСТЬ ПРОСТО , такое НИЗКОЕ подобие Бондианы !!!!!!! ✊ ✊ ✊



0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Самая ужасная часть бондианы !!!!! Туфта редкостная. ✊ Реально жалкое подобие 007 !



0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Начиталась негативных отзывов перед просмотром, потому шла поскучать, хорошего не ждала, просто галочку поставить. И вот то ли оттого что сверх ожиданий не было, то ли оттого что фильм хорош, мне понравилось. Больше всего понравился Мендес, так чувствуется особенный режиссерский почерк, в каждой мелочи, в каждой сцене, начиная от шикарных начальных титров и заканчивая выдержанной весь фильм ретро атмосферой.. И как понравился Лондон!



По сценарию конечно хуже, особенно концовка блин, и если честно были туповатые повороты событий по ходу, даже например этот неудачный выстрел негритянки в Бонда, ерунда какая то.. Местами подзатянуто, можно было сократить до стандартных 2-х часов. Но главное разочарование - это Бардем. Кукольный персонаж, плохая игра, не поверила я что он злой и жестокий, увы, и какая то вообще его история неубедительная. Зато Джуди Денч лапочка, по игре всех переплюнула, Q задорный и талантливый, а за обнаженный торс Дэниэла раз 20 за фильм Мендесу еще отдельное спасибо ✊



Итог: ощущение что посмотрела классический фильм, может не самый захватывающий, но безоговорочно классика. И как это не парадоксально, на фоне бездонного колодца экшн поделок, он смотрится свежо.



7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение bely от 01/11/2012 - 22:36:15


Да! Только фразу про пижаму по-мойму какая то из телочек сказала, вроде негритянка, и учитывая что она одна осталась жива, мне кажется она.. 100% в следующей части Q что-нить выкинет в тандеме с ней, подставу/ заговор/ план 3-ей мировой.. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jara 2 апреля 2015, 12:51
Какое на редкость унылое кино. Легко можно было сократить до получаса, а не размазывать неторопливые события на так на долго. И пафос зашкаливает.

Я, конечно, не знаток и не любитель бондианы, смотрела пару серий может (и что меня на эту затащило?), но если это не худший фильм франшизы... Куда хуже-то? В общем, удивлена.

Запомнились два момента. Это первые кадры с главгадом, когда он пару раз так замечательно улыбнулся.. Ну, и клип с титрами вначале - ок, хорош. В остальном - либо бред либо скукота либо оба вместе взятых с пафосом наперевес.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
осилила минут 20 и все....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Сценарий фильма просто поражает своей глупостью и отсутствием какой-либо логики, а Бонд, который раньше спасал весь мир, сейчас не смог спасти даже одну М. Более того, сделал всё, чтобы она погибла. Ну, а главный злодей, блондинистый Хавьер Бардем, видимо решил по совместительству стать и "девушкой" Бонда)) Настоящие девушки в фильме совершенно никакие, зато Бардем просто изумляет своими голубыми замашками)) В общем, фильм местами довольно зрелищный и захватывающий, но в целом оставляет неоднозначное впечатление. Такое чувство, что сценаристы считают зрителей идиотами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Antoshking 2 апреля 2015, 12:51
Обязательно стоит посмотреть из-за клипа к песне Скайфолл в начале фильма, затем со спокойной душой можно уходить, видимо все деньги были потрачены именно на эту заставку, но она нереально хорошо сделана!!!!✊ Сам фильм подходит для хорошего сна, Вас даже не что не разбудит за сеанс.



Провалили Бонда.✊



Но от клипа остался под впечатлением;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 07/11/2012 - 16:28:31):Крейга я бы сравнил с Рэндж Ровером )



Ага, пожалуй.

Можно еще с мотоциклом. Крейг мобильный и вездесущий.

Кстати, самые сильные эмоции вызвала безвременная кончина Астона. Жалко машинку, так жестоко пострадала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сходила на фильм - очень понравился, снят не по шаблону, как предыдущие фильмы, а совсем в другом русле. Если раньше мне Бонд просто нравился, то сейчас он мне очень нравится. И этот фильм я внесу в список любимых фильмов. И как говорят: спасибо создателям фильма и актерам великолепно сыгравшим. Только одно осталось мне не понятным, что имела ввиду М умирая "в одном я была права.....", видимо сценаристы решили поиграть в загадки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
изначально не собирался комментировать очередную бондиану, но тут уже столько забавного наваяли, что не удержался

Цитата (Comon, 06/11/2012 - 20:44:46):Поскольку фильмец винтажный, то и сцепка на этом стареньком поезде могла вполне быть ударно-упряжной, цепи которой, вполне можно допустить, сбиваются чотким выстрелом

угу, а еще в "винтажном фильмце" показали как ковш экскаватора цепляется за вагон, потом двухсекундный крупный кадр уже не помню чего {наверно той афроамериканки с пукалкой} и только через пару секунд кусок вагона вместе со стенкой решили обвалиться, чтобы Бонд Джеймс Бонд элегантно оправляя одежонку успел вплыть внутрь...ну да...

Цитата (Queen Julia, 07/11/2012 - 08:56:18):Что мы видим сейчас? Ужасный тракторист Ваня, еще более ужасные девицы. Кому они все отдались, чтобы попасть на экраны?

прямо таки аршинными буквами можно прочитать "Почему им не отдалась я?!!!" между строчек

по теме: винтажность - это фишка, но потерян тот тонкий баланс на лезвии ножа, когда нудные долгие сцены романтично-пафосного отражения английской сущности спецагента, который пытается играть в покер ✊ , резко прерываются сценой кувыркающегося через симпатичную мордашку английского премиум-авто за n-лимонов как это было в Ройяле...тут в начале все классно и треники у Бонда настоящие "трактористские" ✊ и по мишеням мажет и драма-драма аж беда...но блин это же бондиана...одна жалкая гонка на мотиках и три часа соплей с взрывами никому не нужной старперши, которую наконец застрелили и то рикошетом?! are you kiddin'?! я понимаю любовь англичан к своему скелету в юбке (у которой семейка отжигает за нее), но делать из бондианы мелодраму с элементами бондианы...хоть это и полностью оправдано сценарно, и астон-мартин раритетный, и дом-замок 2x2 на пяти гектарах земли тоже внушает ✊ ....брррр в результате получилась такааааааая муть местами. И че они прицепились все к этой бабке, которая типа гениально подставляет всех своих агентов, я без понятия, не проникся совершенно...ну разве что Бардем без челюсти был хорош, хотя его голубцовых замашек можно было и не добавлять и так колоритно персонаж смотрелся ✊

так что перебор с мелодрамой, зарезавшей экшен в экранном времени, и этой бабкой...а так вполне себе ничего, лучше, чем предыдущая часть по крайней мере ✊

ps крепкая четверочка или 8/10

pps винтажность надо подавать умеренными порциями, господин режиссер, а не вываливать кучами, это ж Овсянка, сэр Бонд, Джеймс Бонд - сделано в Англии самой невыносимо пафосной стране мира с отсутствующим выражением лица gentle supermen'ов ...хотя например американский вариант супергероя Железное летающее корыто мне тоже нравится - юмора в нем больше ✊

ppps так и не удалось сделать перечеркнутый текст ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (лямор_ка, 12/11/2012 - 17:25:08):Сходили второй раз...

Могу сказать, что во второй раз фильм смотрится гораздо глубже, интереснее, на одном дыхании!! Полное погружение в происходящее и искренне сопереживание! Очень, очень, очень хороший фильм!!!!

Ну а Крэйг как всегда лапочка))))


Я тоже завтра собираюсь сходить на фильм второй раз, после первого просмотра до сих пор хожу под впечатлением. Ну очень понравился ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 12/11/2012 - 21:58:36):мне нравится бурная реакция на мои посты



статистика приподнялась?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Чушь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (maple, 13/11/2012 - 21:27:02):Крейг - еще ничего, но остальные, особенно, этот блондинистый злодей - просто ужас-ужас-ужас.



А вам этот блондин никого не напоминает? А все пыталась вспомнить и вспомнила - он напоминает Рустама Калганова (Солнцева) из "Дом-2"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (maple, 14/11/2012 - 01:58:46):А у М на лице вообще ничего не отражается, хотя по замыслу авторов, кажется, должно бы, все-таки претензия на психологию какую-то. Хоть бы глаз дернулся или уголок рта, или брови приподнялись, да мало ли, а она уставится и смотрит с одним и тем же тупым выражением.



Кстати мне тоже показалось странным, что увидев Бонда живым, она не показала никаких эмоций. Вроде бы обрадоваться должна была. Или сделала бы невозмутимый вид, но в глазах радость была бы. А Вы поняли, что она имела ввиду сказав умирая: "в одном я была права...." Мне кажется все таки у блондина, что-то есть от Калганова - также томно глазки закрывает, делает губки, и даже интонации в голосе такие же. Потом смотря фильм второй раз, я заметила, что кудрявая агентка - стрелок, после того, как выстрелила в Бонда, могла выстрелить и во врага, времени было достаточно на 2-3 выстрела, но она не выстрелила, а просто глазами проводила, пока тот не исчез.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Быть
Быть 21 комментарий
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Папы против мам
Папы против мам 9 комментариев
Детектор
Детектор 1 комментарий
Господин Никто
Господин Никто 11 комментариев
Бешенство
Бешенство 3 комментария
Чебурашка
Чебурашка 360 комментариев
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание 20 комментариев
Аватар 5 17 комментариев
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия 28 комментариев
Рыцарь теней
Рыцарь теней 1 комментарий
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит 2 комментария
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка 5 комментариев
Чекаго
Чекаго 3 комментария
Сын
Сын 3 комментария
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак 4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
Заклятье. Первое пробуждение 3 комментария
Свободные отношения
Свободные отношения 14 комментариев
Шоу Трумана
Шоу Трумана 3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 1 комментарий
Не стучи
Не стучи 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши