Наша рецензия

Киновариации на темы прозы Роберта Ладлема сделали резкий и решительный скачок в сторону научной фантастики, в последних фильмах о Джейсоне Борне лишь пунктирно намеченный. Собственно, сам Борн появляется в свежем опусе Тони Гилроя только один раз, да и то в виде собственного фотопортрета. Из недр ЦРУ действие переносится в недра Национальной исследовательской группы, где с помощью зеленых и голубых таблеток из обычных людей творят сверхчеловеков. Гилрой увлеченно описывает, как в Маниле…