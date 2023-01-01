Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пробуждение Пробуждение
Киноафиша Фильмы Пробуждение Фильмы похожие на Пробуждение
Awakenings Пробуждение 1990 / США
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Пробуждение

Вся информация о фильме
Скафандр и бабочка
Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.0
…А в душе я танцую
…А в душе я танцую
драма 2004, Великобритания / Ирландия / Франция
7.0
Планета Ка-ПЭКС
Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма 2001, США
7.0
Прерванная жизнь
Прерванная жизнь
биография, драма 1999, Германия / США
7.0
Человек дождя
Человек дождя
драма 1988, США
8.0
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки
драма 1975, США
7.0
Фото за час
Фото за час
драма, триллер 2002, США
6.0
Анализируй это
Анализируй это
криминал, комедия 1999, США / Австралия
7.0
Куда приводят мечты
Куда приводят мечты
мелодрама, фэнтези, драма 1998, США / Новая Зеландия
7.0
Целитель Адамс
Целитель Адамс
комедия, драма 1998, США
7.0
Лучше не бывает
Лучше не бывает
комедия, мелодрама 1997, США
6.0
Спящие
Спящие
драма, криминал, триллер 1996, США
7.0
Первобытный страх
Первобытный страх
драма, триллер, криминал 1996, США
7.0
Миссис Даутфайр
Миссис Даутфайр
комедия, драма, семейный 1993, США
8.0
На исходе дня
На исходе дня
драма, мелодрама 1993, США / Великобритания
7.0
Запах женщины
Запах женщины
драма 1992, США
8.0
Мыс страха
Мыс страха
триллер, драма, ужасы, криминал 1991, США
7.0
Доброе утро, Вьетнам
Доброе утро, Вьетнам
драма, комедия, военный 1987, США
8.0
Полуночный экспресс
Полуночный экспресс
криминал, биография, драма, триллер 1978, США / Великобритания
8.0
Прикосновение
Прикосновение
драма 1971, США / Швеция
6.0
Рождение нации
Рождение нации
драма 2016, США
6.0
Прикосновение руки
Прикосновение руки
драма 1992, Польша / Великобритания / Дания
6.0
Причастие
Причастие
драма 1962, Швеция
8.0
Виновен по подозрению
Виновен по подозрению
драма 1991, Франция / США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше