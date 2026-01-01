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Постер фильма Человек эпохи Возрождения
6.5
Киноафиша Фильмы Человек эпохи Возрождения
6.5

Человек эпохи Возрождения

, 1994
Renaissance Man
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Человек эпохи Возрождения
6.5

О фильме

Когда Билла уволили из рекламного агентства, он с огорчением обнаружил, что ни к какой другой работе не пригоден. В бюро по трудоустройству над ним так долго измывались, что Билл уже готов был принять любое предложение и отправиться хоть к черту на рога. И такое предложение поступило — в расположенный неподалеку от города тренировочный армейский лагерь требовался преподаватель, который должен пытаться втиснуть в мозги новобранцев хоть каплю «образования», чтобы они могли покинуть это учебное заведение членами армии США. В отчаянном положении необходимо делать отчаянные шаги, и Биллу оставалось лишь согласиться…

В ролях

Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Билл Рэйго
Грегори Хайнс
Грегори Хайнс
Sergeant Cass
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Captain Tom Murdoch
Лилло Бранкато
Pvt. Donnie Benitez
Стейси Дэш
Стейси Дэш
Pvt. Miranda Myers
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Jack Markin
Кадим Хардисон
Pvt. Jamaal Montgomery
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс
Pvt. Jackson Leroy
Халил Кейн
Pvt. Roosevelt Nathaniel Hobbs
Peter Simmons
Pvt. Brian Davis, Jr.
Режиссер Пенни Маршалл
Сценарист Джим Бернштейн
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 3 июня 1994
Дата выхода
3 июня 1994 Россия 12+
15 июля 1994 Великобритания
8 сентября 1994 Германия
1 декабря 1994 Италия
3 июня 1994 Казахстан
3 июня 1994 США
3 июня 1994 Украина
21 октября 1994 Чехия 12+
11 февраля 1995 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $24 332 324
Производство Touchstone Pictures, Cinergi Pictures Entertainment, Parkway Productions
Другие названия
Renaissance Man, Army Intelligence, Bill Rago, Bill Rago - liten man med stora tankar, By the Book, Direita, Volver, Ekpaideftis kommando, Inteligent w armii, Mezzo professore tra i marines, Mr. Bill, Nori profesor, Omul renaşcentist, Opération Shakespeare, Päätään pidempi, Profu' de engleza, Reneszánsz ember, Sam Amca'nın Erleri, Si la vie vous intéresse, Um Novo Homem, Un nuevo hombre, Un poeta entre reclutas, Vzbuďte se, vojáci!, Εκπαιδευτής κομάντο, Ренесансов човек, Чeловек эпохи Bозрождения, 勇気あるもの, 天兵總動員

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Человек эпохи Возрождения

Цитаты

Pvt. Donnie Benitez [Сержант Кэсс только что приказал Бенитесу процитировать Шекспира] "Тот, кто переживёт этот день и доживёт до старости, Будет каждый год накануне праздник с соседями справлять И говорить: 'Завтра — день святого Криспина', Тогда засучит рукав и покажет свои шрамы. И скажет: 'Вот эти раны я получил в день Криспина.' Старики забывают: но всё это забудется, Но он вспомнит с гордостью, Какие подвиги совершил в тот день:
[остальная часть взвода собирается вокруг]
Pvt. Donnie Benitez Тогда наши имена, Знакомые ему, как домашние слова — Гарри король, Бедфорд и Эксетер, Уорвик и Тэлбот, Солсбери и Глостер — Будут в бокалах свежо вспоминаться. И эту историю добрый человек расскажет сыну; И Криспин и Криспиан никогда не пройдут мимо, С этого дня и до конца света, Но мы в ней будем помнить;
[Смотрит на Двойных Дэ]
Pvt. Donnie Benitez Нас немного, нас счастливо немного, нас — братский круг; Ведь тот, кто сегодня прольёт со мной кровь, Будет мне братом.
[Оборачивается к остальному взводу]
Pvt. Donnie Benitez А джентльмены в Англии, сейчас в постелях, Считают себя проклятыми, что не были здесь, И презирают свою мужественность, пока кто-то из тех, кто сражался с нами в день святого Криспина, говорит." Достаточно, сержант?
Sergeant Cass [Тихо] Да, Бенитес. Молодец.

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