Когда Билла уволили из рекламного агентства, он с огорчением обнаружил, что ни к какой другой работе не пригоден. В бюро по трудоустройству над ним так долго измывались, что Билл уже готов был принять любое предложение и отправиться хоть к черту на рога. И такое предложение поступило — в расположенный неподалеку от города тренировочный армейский лагерь требовался преподаватель, который должен пытаться втиснуть в мозги новобранцев хоть каплю «образования», чтобы они могли покинуть это учебное заведение членами армии США. В отчаянном положении необходимо делать отчаянные шаги, и Биллу оставалось лишь согласиться…
|3 июня 1994
|Россия
|12+
|15 июля 1994
|Великобритания
|8 сентября 1994
|Германия
|1 декабря 1994
|Италия
|3 июня 1994
|Казахстан
|3 июня 1994
|США
|3 июня 1994
|Украина
|21 октября 1994
|Чехия
|12+
|11 февраля 1995
|Южная Корея
|12