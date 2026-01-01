Pvt. Donnie Benitez [Сержант Кэсс только что приказал Бенитесу процитировать Шекспира] "Тот, кто переживёт этот день и доживёт до старости, Будет каждый год накануне праздник с соседями справлять И говорить: 'Завтра — день святого Криспина', Тогда засучит рукав и покажет свои шрамы. И скажет: 'Вот эти раны я получил в день Криспина.' Старики забывают: но всё это забудется, Но он вспомнит с гордостью, Какие подвиги совершил в тот день:

[остальная часть взвода собирается вокруг]

Pvt. Donnie Benitez Тогда наши имена, Знакомые ему, как домашние слова — Гарри король, Бедфорд и Эксетер, Уорвик и Тэлбот, Солсбери и Глостер — Будут в бокалах свежо вспоминаться. И эту историю добрый человек расскажет сыну; И Криспин и Криспиан никогда не пройдут мимо, С этого дня и до конца света, Но мы в ней будем помнить;

[Смотрит на Двойных Дэ]

Pvt. Donnie Benitez Нас немного, нас счастливо немного, нас — братский круг; Ведь тот, кто сегодня прольёт со мной кровь, Будет мне братом.

[Оборачивается к остальному взводу]

Pvt. Donnie Benitez А джентльмены в Англии, сейчас в постелях, Считают себя проклятыми, что не были здесь, И презирают свою мужественность, пока кто-то из тех, кто сражался с нами в день святого Криспина, говорит." Достаточно, сержант?