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Пробуждение
Пробуждение, 1990: актеры и роли
Awakenings
Пробуждение
1990 / США
8.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Пробуждение, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл
Penny Marshall
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Робин Уильямс
Robin Williams
Джули Кавнер
Рут Нельсон
Ruth Nelson
Джон Херд
John Heard
Пенелопа Энн Миллер
Penelope Ann Miller
Элис Драммонд
Alice Drummond
Джудит Мэлина
Бартон Хейман
Barton Heyman
Джордж Мартин
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
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Одна
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