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Киноафиша Фильмы Пробуждение Пробуждение, 1990: актеры и роли
Awakenings Пробуждение 1990 / США
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Пробуждение, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл Пенни Маршалл Penny Marshall
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Джули Кавнер Рут Нельсон Ruth Nelson Джон Херд Джон Херд John Heard Пенелопа Энн Миллер Пенелопа Энн Миллер Penelope Ann Miller Элис Драммонд Alice Drummond Джудит Мэлина Бартон Хейман Barton Heyman Джордж Мартин Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow
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