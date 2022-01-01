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Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Alex Pettyfer
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Алекс Петтифер
Alex Pettyfer
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Дата рождения
10 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Райли Кио
были в отношениях
Биография Алекс Петтифер
Родился 10 апреля 1990 года. Стивенэйдж, Хартфордшир, Англия, Великобритания.
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Фильмография Алекс Петтифер
Банда Чикаго
боевик, криминал, драма
2020, США
6.0
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Обратные дороги
криминал, драма, триллер
2018, США
6.0
Элвис и Никсон
исторический, комедия
2016, США
6.0
Анатомия любви
драма
2014, США
6.0
Дворецкий
биография, драма
2013, США
7.0
Супер Майк
комедия
2012, США
6.0
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.0
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Райли Кио
Riley Keough
были в отношениях
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