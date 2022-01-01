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Дианна Агрон

Dianna Agron
Дианна Агрон
Дианна Агрон Dianna Agron
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Дата рождения
30 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
были в отношениях с 2011 по 2012 Дэйв Франко
Дэйв Франко
были в отношениях с 2008 по 2009
Биография Дианна Агрон

Родилась 30 апреля 1986 года. Джорджия, США.

Фильмография Дианна Агрон
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Послушница
Послушница
драма 2017, США
6.0
Заговор
Заговор
криминал, триллер 2017, США
4.0
Молния
Молния
драма, триллер 2015, США
5.0
Бессмертные
Бессмертные
комедия, мелодрама 2015, США
6.0
Малавита
Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.0
Лузеры в прямом эфире 3D
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл 2011, США
5.0
Я - Четвертый
Я - Четвертый
фантастика, боевик 2011, США
7.0
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Связи
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн Sebastian Stan
были в отношениях с 2011 по 2012 Дэйв Франко
Дэйв Франко Dave Franco
были в отношениях с 2008 по 2009
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