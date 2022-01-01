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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Дианна Агрон
Дианна Агрон
Dianna Agron
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Дианна Агрон
Dianna Agron
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Дата рождения
30 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Себастиан Стэн
были в отношениях с 2011 по 2012
Дэйв Франко
были в отношениях с 2008 по 2009
Биография Дианна Агрон
Родилась 30 апреля 1986 года. Джорджия, США.
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Фильмография Дианна Агрон
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма
2018, Германия
6.0
Послушница
драма
2017, США
6.0
Заговор
криминал, триллер
2017, США
4.0
Молния
драма, триллер
2015, США
5.0
Бессмертные
комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.0
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл
2011, США
5.0
Я - Четвертый
фантастика, боевик
2011, США
7.0
Все фильмы
Связи
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
были в отношениях с 2011 по 2012
Дэйв Франко
Dave Franco
были в отношениях с 2008 по 2009
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