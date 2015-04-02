Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путешествие 2: Таинственный остров Путешествие 2: Таинственный остров
Киноафиша Фильмы Путешествие 2: Таинственный остров Отзывы о фильме «Путешествие 2: Таинственный остров»
Journey 2: The Mysterious Island Путешествие 2: Таинственный остров 2011 / США
7.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Путешествие 2: Таинственный остров»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Alex0000 2 апреля 2015, 12:51
Это как нибудь к первой части относится?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для детей супер. Взрослые отметят не вполне совершенные спец.эффекты , 3D'шность тоже так себе. Полеты на пчелах и кувыркания в пространствах вызывают ощущение какой-то недоделанности, разве что веревки привязанной к героям не видно..

Но для детей все супер.

7 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
the_BOSS 2 апреля 2015, 12:51
совершенно невозможно смотреть этот фильм!!! спецэффекты на 2 качество игры актеров-2!!! да и сам кинотеатр меня жутко разочаровал!!! звук ужасен!!! кресла неудобные!!! кое как досидел до конца фильма!!!в общем, 1 из 10!!! позор КАРО!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vitaliya_00 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я не знаю как другим,но мне фильм ОЧЕНЬ понравился. Смотрела я не в 3D. Фильм очень интересный,смешной. Кое где немного понервничали. Впрочем, он смотрится очень легко. Полтора часа прошли не заметно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм детский и многого требовать от него не стоит по определению.А если смотреть без предрассудков,то фильм получился красочный,динамичный и наивный.Недостатков настолько много,что к концу фильма их не замечаешь просто,а расслабляешься и завидуешь восторженным детям✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Праведник
Праведник 77 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши