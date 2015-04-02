Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Путешествие 2: Таинственный остров
Отзывы о фильме «Путешествие 2: Таинственный остров»
Journey 2: The Mysterious Island
Путешествие 2: Таинственный остров
2011 / США
Трейлер
7.8
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Путешествие 2: Таинственный остров»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Alex0000
2 апреля 2015, 12:51
Это как нибудь к первой части относится?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
salem
2 апреля 2015, 12:51
Фильм для детей супер. Взрослые отметят не вполне совершенные спец.эффекты , 3D'шность тоже так себе. Полеты на пчелах и кувыркания в пространствах вызывают ощущение какой-то недоделанности, разве что веревки привязанной к героям не видно..
Но для детей все супер.
7 / 10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
the_BOSS
2 апреля 2015, 12:51
совершенно невозможно смотреть этот фильм!!! спецэффекты на 2 качество игры актеров-2!!! да и сам кинотеатр меня жутко разочаровал!!! звук ужасен!!! кресла неудобные!!! кое как досидел до конца фильма!!!в общем, 1 из 10!!! позор КАРО!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Vitaliya_00
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я не знаю как другим,но мне фильм ОЧЕНЬ понравился. Смотрела я не в 3D. Фильм очень интересный,смешной. Кое где немного понервничали. Впрочем, он смотрится очень легко. Полтора часа прошли не заметно. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Фильм детский и многого требовать от него не стоит по определению.А если смотреть без предрассудков,то фильм получился красочный,динамичный и наивный.Недостатков настолько много,что к концу фильма их не замечаешь просто,а расслабляешься и завидуешь восторженным детям✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Король-львенок
1 комментарий
Мира
43 комментария
Марлоу
1 комментарий
Непослушная
44 комментария
Чекаго
4 комментария
Моя пиратская свадьба
13 комментариев
Форсаж 10
6 комментариев
Праведник
77 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Но для детей все супер.
7 / 10
Авторизация по e-mail