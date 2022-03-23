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Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Kristin Davis
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Кристин Дэвис
Kristin Davis
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Дата рождения
23 февраля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кристин Дэвис
Родилась 23 февраля 1965 года. Штат Колорадо, США.
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Фильмография Кристин Дэвис
Рождественские каникулы в саванне
комедия, драма, мелодрама
2019, США
6.0
Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения
2011, США
7.0
Секс в большом городе 2
комедия
2010, США
7.0
Формула любви для узников брака
комедия
2009, США
7.0
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Лохматый папа
семейный, комедия, сказка
2006, США
4.0
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
комедия, семейный
2006, США
6.0
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
семейный, приключения
2005, США
7.0
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Сериал «И просто так» официально продлен на второй сезон
Как и ожидалось, перезапуск «Секса в большом городе» получит продолжение.
Написать
23 марта 2022 10:47
Сара Джессика Паркер и шоураннер «И просто так» хотят продлить сериал на второй сезон
Они считают, что к съемкам стоит приступить как можно скорее.
Написать
3 февраля 2022 14:18
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
Документальный выпуск выйдет в один день с финалом мини-сериала.
Написать
1 февраля 2022 15:25
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