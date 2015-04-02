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Линкольн для адвоката
Отзывы о фильме «Линкольн для адвоката»
The Lincoln Lawyer
Линкольн для адвоката
2011 / США
Трейлер
7.3
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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BigJС
2 апреля 2015, 12:51
хмм
похоже интересное криминальное кино грядёт
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Фильм снят по книге «Адвокат на "Линкольне" Майкла Коннелли.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Классный будет фильм !!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Art_ от 15/04/2011 - 01:06:22
А никто мамашу не трогал. Она знала все про сына и сказку эту придумала, чтобы сына защитить. Клиент говорил Микки, что он "сукин сын".
Ответ на сообщение Beata от 18/04/2011 - 16:57:34
Браслет клиент не снимал.
А дуэль Микки с мамашей полицейские видели. Поэтому вопросов не возникло, сошло за самооборону.Они еще и благодарны остались, он же помог к убийце подобраться.
Вообще интересная история, это я о книге, с угрызениями совести и моральными мучениями героя вперемешку с крепкой детективной интригой и увлекательными чисто американско-процессуально-судебными нюансами. Понравилось. Нет ничего страшнее для адвоката, чем невиновный клиент. Можно не увидеть невиновности, допустить ошибку и потом мучиться всю жизнь.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Томей и не только здесь страшновата, тк старенькая уже, а по фильму только и делает, что постоянно улыбается при адвокатишке...неужели в разводе бывшие так себя ведут? смысл было разводиться...
ps норм. кино...разве что чуть-чуть многовато сюжетных "твистов", и в зале иногда возникало ощущение, что по времени очень прилично идет (часа 2), плюс мотивация адвоката иногда вызывала вопросы, то он просто борется с системой всеми доступными методами, то вдруг в нем совесть взыграла и нужно вытащить невиновного...в целом хорошо и даже юмор был
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Действительно неплохо. Такой лайт-вариант книжной истории Майкла Коннелли. Неприятные моменты оставили за кадром, чтобы не грузить зрителя и не портить ему настроение от созерцания нереальной крутизны главгероя. И правильно, что Макконахи адвоката изображал, он тут прям бог и дьявол в одном лице, божественно красив и дьявольски умен.
Что-то не помню я, чтобы у Коннелли байкеры поганца отлупили, совсем это не в стиле Холлера...
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 03/05/2011 - 08:23:17):
Цитата (Art_, 15/04/2011 - 01:06:22):не могу ответить себе на вопрос... зачем Райн выбрал в адвокаты именно его...
Так объяснили же, это ловушка была. Нужен был адвокат, для которого оправдание Руле было бы вопросом жизни и смерти, который бы землю рыл для этого. А Микки до этого слил латиноса (Менендеса) на пожизненное за то, что, как оказалось, совершил Руле, просто не поверил тогда, что Менендес невиновен. У Микки в результате руки оказались связаны адвокатской тайной.
А по мне, так Майкл Холлер - очень симпатичный персонаж, хороший парень и высококлассный адвокат, продажный ровно на столько, на сколько мы все продажны, в том смысле, что мы же за деньги работаем.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
не понравилось...шаблонно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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похоже интересное криминальное кино грядёт
А никто мамашу не трогал. Она знала все про сына и сказку эту придумала, чтобы сына защитить. Клиент говорил Микки, что он "сукин сын".
Ответ на сообщение Beata от 18/04/2011 - 16:57:34
Браслет клиент не снимал.
А дуэль Микки с мамашей полицейские видели. Поэтому вопросов не возникло, сошло за самооборону.Они еще и благодарны остались, он же помог к убийце подобраться.
Вообще интересная история, это я о книге, с угрызениями совести и моральными мучениями героя вперемешку с крепкой детективной интригой и увлекательными чисто американско-процессуально-судебными нюансами. Понравилось. Нет ничего страшнее для адвоката, чем невиновный клиент. Можно не увидеть невиновности, допустить ошибку и потом мучиться всю жизнь.
ps норм. кино...разве что чуть-чуть многовато сюжетных "твистов", и в зале иногда возникало ощущение, что по времени очень прилично идет (часа 2), плюс мотивация адвоката иногда вызывала вопросы, то он просто борется с системой всеми доступными методами, то вдруг в нем совесть взыграла и нужно вытащить невиновного...в целом хорошо и даже юмор был
8/10
Что-то не помню я, чтобы у Коннелли байкеры поганца отлупили, совсем это не в стиле Холлера...
Так объяснили же, это ловушка была. Нужен был адвокат, для которого оправдание Руле было бы вопросом жизни и смерти, который бы землю рыл для этого. А Микки до этого слил латиноса (Менендеса) на пожизненное за то, что, как оказалось, совершил Руле, просто не поверил тогда, что Менендес невиновен. У Микки в результате руки оказались связаны адвокатской тайной.
А по мне, так Майкл Холлер - очень симпатичный персонаж, хороший парень и высококлассный адвокат, продажный ровно на столько, на сколько мы все продажны, в том смысле, что мы же за деньги работаем.
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