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Линкольн для адвоката
Линкольн для адвоката, 2011: актеры и роли
The Lincoln Lawyer
Линкольн для адвоката
2011 / США
Трейлер
7.2
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Линкольн для адвоката, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Фурман
Brad Furman
В ролях
Мариса Томей
Marisa Tomei
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Майкл Пенья
Michael Pena
Джош Лукас
Josh Lucas
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Маккензи Аладжем
Mackenzie Aladjem
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Одна
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