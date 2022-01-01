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Линкольн для адвоката Линкольн для адвоката
Киноафиша Фильмы Линкольн для адвоката Линкольн для адвоката, 2011: актеры и роли
The Lincoln Lawyer Линкольн для адвоката 2011 / США
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Линкольн для адвоката, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Фурман Брэд Фурман Brad Furman
В ролях
Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Райан Филипп Райан Филипп Ryan Phillippe Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Джош Лукас Джош Лукас Josh Lucas Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Маккензи Аладжем Mackenzie Aladjem
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