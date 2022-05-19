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Брэд Фурман
Брэд Фурман
Brad Furman
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Брэд Фурман
Brad Furman
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Брэд Фурман
Родился в Филадельфии, Пенсильвания, США.
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Фильмография Брэд Фурман
Город лжи
криминал, триллер
2018, Великобритания
6.0
Афера под прикрытием
триллер
2016, США
7.0
Va-банк
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Линкольн для адвоката
драма, триллер
2011, США
7.0
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Роберт Де Ниро, Джейми Фокс и Скотт Иствуд возглавили актерский состав экшен-фильма «Оловянный солдат»
Фокс сыграет влиятельного духовного лидера, который собрал вокруг себя настоящую армию.
Написать
19 мая 2022 12:04
«Мужские слезы»: Клинт Иствуд снимет роуд-муви по бестселлеру о мужском воспитании
Мэтр также появится в кадре.
Написать
5 октября 2020 13:35
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