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Полночь в Париже
Отзывы о фильме «Полночь в Париже»
Midnight in Paris
Полночь в Париже
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ну, после этого фильма турбизнес просто обязан сброситься для Аллена. Потому как Париж на экране завлекательный до невозможности.
Днем он хорош дежурной открыточной красотой, улицы и улочки, музеи, парки, кафешки, блошиные рынки, отели и магазины, дорогие и не очень, но такие гостеприимные и уютные.
Но главное, во всяком случае, для главгероя, а не для его шопингующей невесты, случается ночью.
Надышавшись ночного парижского воздуха, герой перемещается в 20-е годы прошлого столетия. Его немедленно и очень радушно принимает в свою компанию богемный Париж "золотого века". Хэмингуэй, Пикассо, Фицджеральд, Дали.
Но главная тут, конечно, Котийяр в роли женщины-музы, женщины-мечты. Она словно фея ночного Парижа; безжалостно сбрасывает мистический флер, которым для героя окутаны происходящие события, и одновременно придает окружающему романтическое звучание. Практически осязаемо исходящее от нее магнетическое сияние, которое приковывает к экрану и влюбляет в Париж окончательно и бесповоротно.
Жаль, что герой включил свой американский практицизм и спугнул волшебство. Музе скучны карьеристы, пусть и талантливые. Ей интересны поэты в своем деле. Поэтому она с явной симпатией относится к Дега и Пикассо, и равнодушна к Хэмингуэю и Фицджеральду.
2 апреля 2015, 12:51
0
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
«Полночь в Париже» - очередная, после Барселоны, остановка знаменитого американского режиссера Вудди Аллена на европейском континенте в компании свежего актерского состава. На Карлу Бруни, разумеется, всем будет интересно посмотреть. К тому же такие романтические фильмы выходят до обидного редко. Как будто кроме спецэффектов уже совершенно нечего сказать. С удовольствием посмотрю фильм, как только он выйдет на наши экраны.
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
«Полночь в Париже» хочу посмотреть уже поскорей. Давно не было таких фильмов. Это Франция 1920-х годов, надеюсь увидеть восхитительную картинку и простую человеческую историю. Судя по трейлеру, там настоящий Париж с его непередаваемой атмосферой. Эх, поскорей бы у нас премьера. В Штатах уже показали вроде, почему у нас до сих пор нету?
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
«Полночь в Париже» - это очередная европейская вылазка Вудди Аллена, судя по всему. Слава богу, на этот раз без Скарлетт Йохансон – после Вики Кристины Барселоны что-то мне уже не хочется на нее больше смотреть. Париж, Париж. Там по-особенному, я обожаю этот город. Мне очень хочется посмотреть, как его передаст Вудди Аллен. Там, кстати, еще Карла Бруни снимается. Аж руки чешутся, как хочется посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Анна
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня смотрели этот фильм- оставвляет приятное спокойное впечатление, убить время вполне подходит.
2 апреля 2015, 12:51
0
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laboratoria
2 апреля 2015, 12:51
такой тягомотины я уже давно не смотрела!люди уходили из зала! очень скучный сюжет! кроме красивого Парижа в кадре, больше ничего интересного нет
2 апреля 2015, 12:51
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Alexdmit13
2 апреля 2015, 12:51
Не ходите - фильм ни о чём. Невразумительное начало, потом в середине что-то более-менее смотрибельное, и совершенно бессвязная концовка. Что хотел сказать режиссёр - остаётся загадкой...
...И ничего там особенного и красивого в съёмках ночного Парижа нет. Такие же улочки и кафешки можно посмотреть, практически, в любом городке Европы. Да и большая часть фильма в помещении происходит.
...Кто очень уж сильно ностальгирует по Парижу, и кого не интересует сюжет, может сходить, посмотреть на знакомые места. Но не больше.
...Твёрдая единица фильму. Лучше уж сходить на заранее бессюжетный боевик, от которого априори ничего не ждёшь, чем силиться понять, в чём смысл данного сюжета...
2 апреля 2015, 12:51
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Днем он хорош дежурной открыточной красотой, улицы и улочки, музеи, парки, кафешки, блошиные рынки, отели и магазины, дорогие и не очень, но такие гостеприимные и уютные.
Но главное, во всяком случае, для главгероя, а не для его шопингующей невесты, случается ночью.
Надышавшись ночного парижского воздуха, герой перемещается в 20-е годы прошлого столетия. Его немедленно и очень радушно принимает в свою компанию богемный Париж "золотого века". Хэмингуэй, Пикассо, Фицджеральд, Дали.
Но главная тут, конечно, Котийяр в роли женщины-музы, женщины-мечты. Она словно фея ночного Парижа; безжалостно сбрасывает мистический флер, которым для героя окутаны происходящие события, и одновременно придает окружающему романтическое звучание. Практически осязаемо исходящее от нее магнетическое сияние, которое приковывает к экрану и влюбляет в Париж окончательно и бесповоротно.
Жаль, что герой включил свой американский практицизм и спугнул волшебство. Музе скучны карьеристы, пусть и талантливые. Ей интересны поэты в своем деле. Поэтому она с явной симпатией относится к Дега и Пикассо, и равнодушна к Хэмингуэю и Фицджеральду.
...И ничего там особенного и красивого в съёмках ночного Парижа нет. Такие же улочки и кафешки можно посмотреть, практически, в любом городке Европы. Да и большая часть фильма в помещении происходит.
...Кто очень уж сильно ностальгирует по Парижу, и кого не интересует сюжет, может сходить, посмотреть на знакомые места. Но не больше.
...Твёрдая единица фильму. Лучше уж сходить на заранее бессюжетный боевик, от которого априори ничего не ждёшь, чем силиться понять, в чём смысл данного сюжета...
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