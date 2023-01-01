Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Полночь в Париже
Награды и номинации фильма Полночь в Париже
Midnight in Paris
Полночь в Париже
2011 / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Полночь в Париже
Вся информация о фильме
Оскар 2012
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Отзывы
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Над этой нелепицей в «Ночном дозоре» смеются все иностранцы: у нас никто не заметил
Проболтался Винокур: Газманов не утаил правду о настоящей фамилии
Мужчины с этими именами портят жизнь окружающим: лучше держаться подальше
Этим блюдом Голубкина навсегда подкупила Миронова: готовится просто и быстро
Любимица Листьева и копия Раневской: как сложилась жизнь самой эпатажной ведущей 90-х
Первая красавица за границей: американская внучка Ротару с каждым годом все лучше
Длинноволосый брюнет: Малахов перестал скрывать сына Сашу от фанатов (фото)
Только 3 девушки из 100 проходят этот IQ тест: а вы сможете?
Вовсе не голубой: удивитесь, какой цвет глаз на самом деле является исконно русским
Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких
13 лет без Галкина: как живет вдова, которая предала актера перед трагедией
Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить