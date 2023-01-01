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Полночь в Париже Полночь в Париже
Киноафиша Фильмы Полночь в Париже Награды и номинации фильма Полночь в Париже
Midnight in Paris Полночь в Париже 2011 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Полночь в Париже

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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