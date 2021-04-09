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Валерия Ланская
Валерия Ланская
Valeriya Lanskaya
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Валерия Ланская
Valeriya Lanskaya
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Дата рождения
2 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Валерии Ланской
Родилась 2 января 1987 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Валерии Ланской
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Золотая парочка
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Вечная сказка
мелодрама
2013, Россия
0.0
Темный мир: Равновесие
фэнтези
2013, Россия
3.0
Рябиновый вальс
военный, драма
2009, Россия
7.0
Тариф Новогодний
комедия, фантастика
2008, Россия
7.0
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Статьи о персоне
Валерия Ланская ответила на критику Галкина после перевоплощения в Димаша: «Было неприятно»
Артистка приняла участие в шоу «Точь-в-точь».
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9 апреля 2021 13:15
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