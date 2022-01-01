Сердечная недостаточность, 2016

В центре сюжета – трудная жизнь матери-одиночки Алены. Она бросает все силы на то, чтобы собрать деньги на проведение операции для своей четырехлетней дочки, которая родилась с пороком сердца. Надеяться на отца-пенсионера и нового парня Диму она не может, и потому, отчаявшись, соглашается на единственный возможный вариант спасти своего ребенка. Она будет суррогатной матерью по предложению ее начальницы Клавдии Сергеевны, которая страдает от бесплодия и мечтает о ребенке. Алена и Клавдия Сергеевна заключают договор, но Дима, узнав об этом, бросает Алену. Однако на обследовании перед оплодотворением выясняется, что она уже ждет ребенка от Димы. Алена честно обо всем рассказывает начальнице, и та просит ее отдать ребенка ей. Что выберет Алена?