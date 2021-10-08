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Максим Емельянов
Максим Емельянов
Maksim Emelyanov
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Максим Емельянов
Maksim Emelyanov
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Дата рождения
13 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Максим Емельянов
Родился 13 мая 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Максим Емельянов
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.0
Реставратор
детектив
2018, Россия
2.0
Огни большой деревни
комедия
2016, Россия
4.0
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Поиск
драма
2014, Франция
7.0
Сибирь. Монамур
драма
2011, Россия
7.0
Тайна Заборского омута
приключения, семейный
2003, Россия
5.0
Вовочка
комедия, детский
2002,
6.0
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Российская военная драма «Летчик» получила новый трейлер
Премьера фильма состоится 4 ноября.
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8 октября 2021 17:16
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым
Премьера состоится 16 ноября.
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28 октября 2020 16:59
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