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Максим Емельянов
Maksim Emelyanov
Киноафиша
Персоны
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Maksim Emelyanov
Дата рождения
13 мая 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Максим Емельянов
Родился 13 мая 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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