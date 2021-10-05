Карина Андоленко появилась на свет 20 сентября 1987 года в украинском городе Харькове. Бабушка и дедушка девочки служили в театре. Оба были глухонемыми, и мама Карины отлично понимала язык жестов. Карина росла скромной, училась хорошо, занималась в музыкальной школе и в театральном кружке. Благодаря мастерам допобразования в малышке проснулось желание стать актрисой.

Поступить в Школу-студию МХАТ стало ее заветной детской мечтой, которая в скором времени сбылась. Мастером, к которому попала девушка, оказался Константин Райкин, и Карина, как и многие ее однокурсники, стала играть в театре «Сатирикон» еще во время учебы. А кинодебютом для девушки сразу стала ключевая роль в триллере Кончаловского «Розы для Эльзы». После получения диплома девушка еще некоторое время играла в «Современнике», но вскоре окончательно предпочла киноиндустрию театру. Она сыграла во многих лентах, немалая часть из которых была посвящена событиям минувших лет. Вскоре стиль ретро стал визитной карточкой Андоленко.

В годы учебы Карина была в недолгих отношениях с Гелой Месхи, после ее пытались поймать на романе с актером Алексеем Макаровым, который старше нее на целых 15 лет, но оказалось, что знаменитости просто дружат. В беседе с журналистами Андоленко признавалась, что «любит и любима», но личную жизнь предпочитает не афишировать.

У актрисы есть пес Моня и два кота: персидская кошка Альфа и беспородная Ника. Ее Карина нашла в лесу во время съемок «Команды Б».