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Карина Андоленко

Карина Андоленко
Карина Андоленко
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Дата рождения
20 сентября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Харьков, СССР (Украина)
Рост
174 см
Биография Карины Андоленко

Карина Андоленко появилась на свет 20 сентября 1987 года в украинском городе Харькове. Бабушка и дедушка девочки служили в театре. Оба были глухонемыми, и мама Карины отлично понимала язык жестов. Карина росла скромной, училась хорошо, занималась в музыкальной школе и в театральном кружке. Благодаря мастерам допобразования в малышке проснулось желание стать актрисой.

Поступить в Школу-студию МХАТ стало ее заветной детской мечтой, которая в скором времени сбылась. Мастером, к которому попала девушка, оказался Константин Райкин, и Карина, как и многие ее однокурсники, стала играть в театре «Сатирикон» еще во время учебы. А кинодебютом для девушки сразу стала ключевая роль в триллере Кончаловского «Розы для Эльзы». После получения диплома девушка еще некоторое время играла в «Современнике», но вскоре окончательно предпочла киноиндустрию театру. Она сыграла во многих лентах, немалая часть из которых была посвящена событиям минувших лет. Вскоре стиль ретро стал визитной карточкой Андоленко. 

В годы учебы Карина была в недолгих отношениях с Гелой Месхи, после ее пытались поймать на романе с актером Алексеем Макаровым, который старше нее на целых 15 лет, но оказалось, что знаменитости просто дружат. В беседе с журналистами Андоленко признавалась, что «любит и любима», но личную жизнь предпочитает не афишировать.

У актрисы есть пес Моня и два кота: персидская кошка Альфа и беспородная Ника. Ее Карина нашла в лесу во время съемок «Команды Б».

Интересные факты о Карине Андоленко
  • Когда Карина отправилась во второй класс, ее родители расстались, и девочку воспитывала одна мама. В силу этого Карине, отец которой был душой компаний и балагуром, достался замкнутый характер матери. Сама актриса неоднократно признавалась, что ей тяжело впускать новых людей в свою жизнь;
  • Отчетные концерты в «музыкалке» были для Карины тяжелым испытанием: она боялась аудитории. Чтобы избавиться от стеснения, в 11 лет девочка записалась в драмкружок;
  • Карину хотели взять все театральные вузы, куда она подавала документы, несмотря на отсутствие связей и характерный украинский говор;
  • Однокурсником Карины был популярный актер Павел Прилучный.
Фильмография Карины Андоленко
Папы
Папы
комедия, семейный 2022, Россия
4.0
Китайский Новый год
Китайский Новый год
мелодрама 2017, Россия
5.0
После тебя
После тебя
драма 2016, Россия
7.0
Неваляшка 2
Неваляшка 2
спорт, комедия 2014, Россия
0.0
Новогодняя жена
Новогодняя жена
комедия 2012, Россия
6.0
Миллионер
Миллионер
мелодрама, фэнтези 2012, Украина
5.0
Васильки для Василисы
Васильки для Василисы
мелодрама 2012, Россия
5.0
Арифметика подлости
Арифметика подлости
драма, мелодрама 2011, Россия / Украина
4.0
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Статьи о персоне
Звезда «Русских горок» Андоленко взбудоражила мужчин откровенным декольте Знаменитость крайне редко делится пикантными кадрами.
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5 октября 2021 18:15
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