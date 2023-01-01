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Танцуй Танцуй
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Танцуй, 2007

2007 / Россия
3.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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О фильме

После смерти сына Ольга впадает в депрессию. Однажды она приходит в школьный двор посмотреть на других детей и знакомится с учителем по танцам, который зовет героиню в свою группу. Новое увлечение меняет ее жизнь.

Год назад у Ольги от несчастного случая погиб маленький сын. С тех пор она почти не выходит из дома, ни с кем не разговаривает и раздражается от утешений мужа и подруг. Иногда женщина отправляется в местную школу, чтобы понаблюдать за детишками и в очередной раз погоревать о сыне. На одной из таких прогулок Ольга встречает инструктора по танцам. Он приглашает ее на занятия и убеждает, что это поможет расслабиться. Новое увлечение и новое знакомство действительно возвращают героиню к жизни, она избавляется от эмоций через танец и чувствует себя лучше.

Вскоре Ольга знакомится с другим мужчиной – Никитой, безнравственным человеком, который ведет разгульную жизнь. Она забрасывает танцы и пытается заглушить боль в новой компании, посещая клубы и бары. Постепенно героиня начинает терять мужа, и Александр предлагает ей вернуться в танцевальный класс, чтобы снова найти себя. 

3.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Евгений Лаврентьев
В ролях
Александр Носик
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Анна Арланова
Анна Арланова
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Сергей Лактюнькин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танцуй 1 постер
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Танцуй

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