Танцуй, 2007

После смерти сына Ольга впадает в депрессию. Однажды она приходит в школьный двор посмотреть на других детей и знакомится с учителем по танцам, который зовет героиню в свою группу. Новое увлечение меняет ее жизнь.

Год назад у Ольги от несчастного случая погиб маленький сын. С тех пор она почти не выходит из дома, ни с кем не разговаривает и раздражается от утешений мужа и подруг. Иногда женщина отправляется в местную школу, чтобы понаблюдать за детишками и в очередной раз погоревать о сыне. На одной из таких прогулок Ольга встречает инструктора по танцам. Он приглашает ее на занятия и убеждает, что это поможет расслабиться. Новое увлечение и новое знакомство действительно возвращают героиню к жизни, она избавляется от эмоций через танец и чувствует себя лучше.

Вскоре Ольга знакомится с другим мужчиной – Никитой, безнравственным человеком, который ведет разгульную жизнь. Она забрасывает танцы и пытается заглушить боль в новой компании, посещая клубы и бары. Постепенно героиня начинает терять мужа, и Александр предлагает ей вернуться в танцевальный класс, чтобы снова найти себя.