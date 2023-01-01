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Отличница легкого поведения Отличница легкого поведения
Киноафиша Фильмы Отличница легкого поведения Награды и номинации фильма Отличница легкого поведения
Easy A Отличница легкого поведения 2010 / США
7.3 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Смотрите за 1
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Награды и номинации фильма Отличница легкого поведения

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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