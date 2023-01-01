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Отличница легкого поведения
Награды и номинации фильма Отличница легкого поведения
Easy A
Отличница легкого поведения
2010 / США
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7.3
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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MTV Movie Awards 2011
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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