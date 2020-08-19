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Дэн Берд
Дэн Берд
Dan Byrd
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Дэн Берд
Dan Byrd
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Дата рождения
20 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
178 см
Биография Дэна Берда
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Фильмография Дэна Берда
Норман
драма, комедия
2010, США
6.0
У холмов есть глаза
ужасы, триллер, драма
2006, США
7.0
История Золушки
мелодрама, комедия
2004, США / Канада
7.0
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