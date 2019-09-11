От Аманды Байнс до Эдварда Ферлонга: 10 юных актеров, чью жизнь разрушила популярность

Если огонь и воду герои нашей статьи прошли, то вот медные трубы им оказались не под силу – вспоминаем бывших юных звезд, которые не выдержали испытания популярностью и попрощались с карьерой, здоровьем и, в особо трагичных случаях, жизнью.