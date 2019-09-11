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Аманда Байнс
Аманда Байнс
Amanda Bynes
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Аманда Байнс
Amanda Bynes
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Дата рождения
3 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Аманда Байнс
Родилась 3 апреля 1986 года. Штат Калифорния, США.
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Фильмография Аманда Байнс
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.0
Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Лак для волос
мюзикл, драма, комедия
2007, США
6.0
Она - мужчина
комедия, мелодрама
2006, США
6.0
Любовь на острове
комедия, приключения, мелодрама
2005, США
6.0
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Чего хочет девушка
семейный, комедия, приключения, мелодрама
2003, США
6.0
Большой толстый лгун
комедия, приключения, семейный
2002, США
6.0
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Розовые волосы и кольцо в носу: Аманда Байнс шокировала поклонников радикальной сменой образа
Во вторник Аманда Байнс решила опубликовать для своей трехмиллионной аудитории в Twitter ссылку на новый профиль в Instagram. Первый пост знаменитости произвел на поклонников большое впечатление, ведь актриса долгое время избегала социальных сетей.
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11 сентября 2019 12:30
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Если огонь и воду герои нашей статьи прошли, то вот медные трубы им оказались не под силу – вспоминаем бывших юных звезд, которые не выдержали испытания популярностью и попрощались с карьерой, здоровьем и, в особо трагичных случаях, жизнью.
4 комментария
3 октября 2018 00:00
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