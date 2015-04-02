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Меняющие реальность Меняющие реальность
Киноафиша Фильмы Меняющие реальность Отзывы о фильме «Меняющие реальность»
The Adjustment Bureau Меняющие реальность 2010 / США
7.9 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Меняющие реальность»

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Наша рецензия

Американские сценаристы в коллективном порядке пересаживаются в режиссерское кресло, дебютируя в нем буквально один за другим. Уильям Монахан («Царство небесное», «Возмездие») снял полудекадентский «Лондонский бульвар», который российские прокатчики для вящей оригинальности переименовали в «Телохранителя». Стюарт Битти («Соучастник», «Пираты Карибского моря») поставил глупый военно-молодежный опус «Завтра, когда…

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veresk7 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 05/03/2011 - 00:22:28


А вообще кто-нибудь заметил на протяжении всего фильма микрофоны над головами актёров??? Или это только в моём кинотеатре было????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм интересный,смотрится легко,сюжет не тормозит и не напрягает.Типичный философско-фантастический фильм.Погляди вокруг-может увидишь Бога ,или его подручных.Понравится ли тебе увиденное,услышанное и сотворённое Им.Если понравилось-ты с нами,а если нет-можешь взять свои претензии и засунуть поглубже в себя.Или бороться,как делает главный герой.Его борьба проходит под дружеские,безобидные тычки Высших Сил.Если бы за него взялись по-настоящему,то полетели бы клочки по закоулкам.Спецназ Ангелов-это забавно,конечно✊ ,но явно не лучшая задумка в фильме.Вообще,юмор как бы здесь сам в себе-что-то рассмешит,а смех и не планировался✊ .Главные герои-приятные сами по себе и их любовь вызывает сочувствие.

Да,если увидите человека в шляпе-отберите её и в путь ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кариночка 2 апреля 2015, 12:51
думаю завтра пойти посмотреть...

как считаете не пожалею?! ?! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Самый скучный фильм, который я смотрел за последний год.



Кино ориентировано на любителей дешевого мистического ширпотреба типа Кода да Винчи, Сумерек и т.д.



Эмоции Дэймона и его девушки предсказуемо фальшивые, никаких сопереживаний не вызывают.



Фильм - убожество, 100%-ная штамповка, причём неудачная.



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
До Начала этому фильму далековато))



Диалоги типа

- Почему это правильно?

- Потому что так задумал Верховный.

- Кто этот Верховный?

- Всем он является в разных обличьях.



это просто класс))



добавить дуболомную игру Дэймона и просто хит))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Мне этот фильм показался примитивным. Ощущение, что режиссер куда-то спешил, все на бегу. Не успело действие развернуться, так - "прошло 2 года", "прошло 3 года" и т.д. Задумка неплохая, но не цепляет. Понравилось, как танцевала Эимили Блант
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели «Меняющие реальность»с моим любимым Мэтт Дэймоном. Как всегда, не сдается и идет до конца к своей цели. Хотя удивил меня в роли политика – такой рассудительный и местами даже нерешительный))) И как будто иногда из прежних времен. Выдающийся фильм с выдающимся актером. Один из лучших среди тех, что выходили в последнее время. Так держать! Всем рекомендую смотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающее кино, потрясающая история любви! После таких фильмов на жизнь смотришь совсем по-другому, и хочется бороться за свой выбор, и за свое счастье, и за свою любовь. Ведь очень удобно думать, что невозможно противостоять чему-то, что предопределено, и что за тебя могу решать те, кто сильнее тебя. Но герои фильма – замечательные Мэтт Дэймон и Эмили Блант – показывают, что за свою жизнь надо бороться, и нет непреодолимых преград. Обязательно сходите на фильм «Меняющий реальность». Не только получите удовольствие, но и огромный стимул для жизни.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Девушки! Посмотрите «Меняющий реальность». Несмотря на то, что это фантастика и боевик, главное – это кино про ЛЮБОВЬ!!!!!!! Про то, что любовь – существует, что за нее надо и возможно бороться, что она дается свыше и способна перевернуть жизнь. Если вы разуверились и несчастны – посмотрите это кино. Оно даст вам надежду. Если вы счастливы и любите – оно усилит ваши чувства. На меня фильм очень сильно подействовал. Надеюсь, вам тоже понравится)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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