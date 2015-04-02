Американские сценаристы в коллективном порядке пересаживаются в режиссерское кресло, дебютируя в нем буквально один за другим. Уильям Монахан («Царство небесное», «Возмездие») снял полудекадентский «Лондонский бульвар», который российские прокатчики для вящей оригинальности переименовали в «Телохранителя». Стюарт Битти («Соучастник», «Пираты Карибского моря») поставил глупый военно-молодежный опус «Завтра, когда…
А вообще кто-нибудь заметил на протяжении всего фильма микрофоны над головами актёров??? Или это только в моём кинотеатре было????
Да,если увидите человека в шляпе-отберите её и в путь ✊
как считаете не пожалею?! ?! ✊
Кино ориентировано на любителей дешевого мистического ширпотреба типа Кода да Винчи, Сумерек и т.д.
Эмоции Дэймона и его девушки предсказуемо фальшивые, никаких сопереживаний не вызывают.
Фильм - убожество, 100%-ная штамповка, причём неудачная.
3/10
Диалоги типа
- Почему это правильно?
- Потому что так задумал Верховный.
- Кто этот Верховный?
- Всем он является в разных обличьях.
это просто класс))
добавить дуболомную игру Дэймона и просто хит))
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