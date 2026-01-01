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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Натали Картер
Natalie Carter
Киноафиша
Персоны
Натали Картер
Натали Картер
Natalie Carter
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Пациенты
(2008)
7.4
Меняющие реальность
(2010)
7.3
Аквафина: Нора из Куинса
(2020)
Фильмография Натали Картер
6.3
Зачинщики
The Instigators
боевик, комедия, криминал
2024, США
Смотреть трейлер
7.3
Аквафина: Нора из Куинса
комедия
2020, США
6.6
В свободном улете
комедия, драма, фэнтези
2018, США
6
В прах
To Dust
драма, комедия
2018, США
7.1
Другая Земля
Another Earth
драма
2011, США
Смотреть трейлер
7.2
Отверженная
Pariah
драма
2011, США
7.4
Меняющие реальность
The Adjustment Bureau
фантастика, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Пациенты
драма
2008, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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