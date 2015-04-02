«Битва за Лос-Анджелес» – фильм в своем роде этапный для кинофантастики: вторжение пришельцев здесь окончательно перестает восприниматься как нечто невиданное, неслыханное и небывалое, переходя в распоряжение военного ведомства и подотчетных ему жанров. Инопланетяне, долго инопланировавшие этот акт агрессии и наконец попытавшиеся осуществить блицкриг на своих инопланах (или как там они у них называются), действуют стопроцентно по образцу землян, уже которое тысячелетие…
ps и расстраивает, что битва за ЛА...почему не битва за Луанду например ✊ или битва за Бандар-Сери-Бегаван {я без понятия, где это, сразу говорю ✌️ ✊ }
pps и хочется уже фантастики нормальной посмотреть
Скорее, череда взрывов, обрывков примитивных диалогов (абсолютное большинство фраз в фильме - крики типа Беги! Осторожней! и т.д.), актёрской игры 0.
Корабли пришельцев - конструктор, собранный в случайном порядке, сами же пришельцы тоже достаточно идиотские, оружие у них растет из рук.
Режиссер не запараивается на темы: кто в кого стреляет, зачем пришельцы прилетели к нам, прилетели ли корабли в метеорах, или появились из-под земли..
Целевая аудитория - 12-16 лет.
2/10
п
Падение черного ястреба тоже вроде как аттракцион, но воспринимается совсем по другому!
2/10
Звёзды способны вытаскивать средние фильмы,но во всём есть придел.Обидно за Экхарта и Мишель Родригес-очень симпатизирую им за прошлые вещи.
Фильм можно было бы назвать динамичным,но мельтешение-это не синоним динамичности✊
Не всё так плохо✌️ .Мой субъективный негатив направлен лишь против модного ныне
киношного стиля псевдореальности и псевдоприсутствия взамен классическому изображению.
По аналогии-сравнение художников Айвазовского и Малевича✊ .
Американский патриотизм меня не раздражает.Суровую российскую действительность оцениваю
по достоинству и без иллюзий✊
Инопланетяне (ОНИ На нас нападут только из за обиды) то что их так опозорили, ЧТОБЫ Убить одного АМЕРИКАНСКОГО!!!- НОВОБРАНЦА нужно 1000 Инопланетных тварей!✊ А опытный Морпех АМЕРИКАНЕЦ способен уничтожить весь командный центр и разрушить ВСЕ планы 10000000 летней ТЧАТЕЛЬНОЙ подготовки А Ещё когда АМЕРЕКАНЕЦ Плачет ТО ВОйна Прекращается!!! (Это круче чем ТВИКС!!! Короче фильм может понравится школьнику который первый раз смотри фильм на большом экране...!
Человек включи мозг! Это Говно уж слишком Тухлое!✊
У Любого НОРМАЛЬНОГО человека Голова взарвётся от тупости если он хотябы 10 секунд потратит на Анализ этого Кхм Сюжета....✊ Выше уже в кратце всё сказал. Нюхать в говне примятные запахи это заслуга зрителя, а не Шарлатана Который при 10 копейках получает милионы, УВЕРЕН что режисёр эту картину никогда не покажет своим знакомым и родственникам...
Патриатизм в себе нужно искать, а не там где его навязывают совсем не те люди!
Помимо Черного ястреба, добавил бы еще Звездный десант и Войну миров... В принципе, основные три ингредиента для этого супа) Критиков не очень понимаю - нормальный крепко слепленный боевичок, ходил всей семьей с детьми 8 и 12 лет. Всем понравилось. Дочка только немного забоялась, когда чудище резали в поисках уязвимого места, но и то скорее противно было, чем страшно)
А так все были довольны - сидишь, хрустишь попкорном, даже переживаешь немного... Нельзя от каждого фильма ждать глубины, это зрелище в первую очередь. Как зрелище - 4+ твердая, бывает хуже... Для развлечения годится вполне!
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