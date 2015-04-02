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«Битва за Лос-Анджелес» – фильм в своем роде этапный для кинофантастики: вторжение пришельцев здесь окончательно перестает восприниматься как нечто невиданное, неслыханное и небывалое, переходя в распоряжение военного ведомства и подотчетных ему жанров. Инопланетяне, долго инопланировавшие этот акт агрессии и наконец попытавшиеся осуществить блицкриг на своих инопланах (или как там они у них называются), действуют стопроцентно по образцу землян, уже которое тысячелетие…