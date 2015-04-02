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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Киноафиша Фильмы Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Отзывы о фильме «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
Battle: Los Angeles Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес 2011 / США
7.0 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Битва за Лос-Анджелес» – фильм в своем роде этапный для кинофантастики: вторжение пришельцев здесь окончательно перестает восприниматься как нечто невиданное, неслыханное и небывалое, переходя в распоряжение военного ведомства и подотчетных ему жанров. Инопланетяне, долго инопланировавшие этот акт агрессии и наконец попытавшиеся осуществить блицкриг на своих инопланах (или как там они у них называются), действуют стопроцентно по образцу землян, уже которое тысячелетие…

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Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Видела, трейлер в кинотеатре, впечатление произвел... Думаю, схожу ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
по трейлеру плохо понятно...если получится хотя бы не хуже 9го района, было бы неплохо...схожу...у Экхарта уж очень ХАРИзма (от слова физиономия лица ✊ )запоминающаяся...Бриджеса чем-то напоминает..

ps и расстраивает, что битва за ЛА...почему не битва за Луанду например ✊ или битва за Бандар-Сери-Бегаван {я без понятия, где это, сразу говорю ✌️ ✊ }

pps и хочется уже фантастики нормальной посмотреть
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Этот бред даже сложно назвать фильмом.



Скорее, череда взрывов, обрывков примитивных диалогов (абсолютное большинство фраз в фильме - крики типа Беги! Осторожней! и т.д.), актёрской игры 0.



Корабли пришельцев - конструктор, собранный в случайном порядке, сами же пришельцы тоже достаточно идиотские, оружие у них растет из рук.



Режиссер не запараивается на темы: кто в кого стреляет, зачем пришельцы прилетели к нам, прилетели ли корабли в метеорах, или появились из-под земли..



Целевая аудитория - 12-16 лет.



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, в Скайлайне последние минут 10 отличные, чего не скажешь про этот фильм)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
УберКот 2 апреля 2015, 12:51
Скайлайн наголову лучше(имхо)! А здесь пустой треп,коробящие патриотические возгласы , бредовый сюжет и фиговая съемка!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
УберКот 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение linar от 12/03/2011 - 09:56:27
п

Падение черного ястреба тоже вроде как аттракцион, но воспринимается совсем по другому!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ужасный.✊ Как всегда рекламу зделали , крутую и все ведуться. Два часа сидели смотрели этот бред и уже засыпали. Два часа , только показывают военных и одна болтовня. Инопланетян вообще не показывают , так из далека только , мельком. Ребята лучше смотрите дома или идите на самый дешевый сеанс , деньги зря не выкидываете.

2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
На многое не рассчитывал,конечно,но хотелось бы,чтобы фильм хотя бы не напрягал.Этот реально напрягает большую часть экранного времени.Даже если принять условия игры создателей фильма,а все они,без исключения,считают себя гениями кино,восторги зрителей слышать как-то неприятно.Тут или сам урод,или вокруг уроды-принимай любую версию своего восприятия таких произведений ✊ Объективное мнение рождается из негатива и позитива,конечно,но пускать слюни и смаковать экскременты как-то гнусно✊ Впрочем,дело вкуса✊

Звёзды способны вытаскивать средние фильмы,но во всём есть придел.Обидно за Экхарта и Мишель Родригес-очень симпатизирую им за прошлые вещи.

Фильм можно было бы назвать динамичным,но мельтешение-это не синоним динамичности✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ammenir от 13/03/2011 - 16:23:43




Не всё так плохо✌️ .Мой субъективный негатив направлен лишь против модного ныне

киношного стиля псевдореальности и псевдоприсутствия взамен классическому изображению.

По аналогии-сравнение художников Айвазовского и Малевича✊ .

Американский патриотизм меня не раздражает.Суровую российскую действительность оцениваю

по достоинству и без иллюзий✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
m19venom 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ Бред, Оценка ЕДЕНИЦА, ибо Ноль забит Монстрами... "СЮЖЭТ ТУПЕЙШИЙ, Режисеру убится за туфту" Специфекты держат первые 30 секунд и всё, дальше денег не хватило...✊

Инопланетяне (ОНИ На нас нападут только из за обиды) то что их так опозорили, ЧТОБЫ Убить одного АМЕРИКАНСКОГО!!!- НОВОБРАНЦА нужно 1000 Инопланетных тварей!✊ А опытный Морпех АМЕРИКАНЕЦ способен уничтожить весь командный центр и разрушить ВСЕ планы 10000000 летней ТЧАТЕЛЬНОЙ подготовки А Ещё когда АМЕРЕКАНЕЦ Плачет ТО ВОйна Прекращается!!! (Это круче чем ТВИКС!!! Короче фильм может понравится школьнику который первый раз смотри фильм на большом экране...!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
m19venom 2 апреля 2015, 12:51
Ammenir

Человек включи мозг! Это Говно уж слишком Тухлое!✊

У Любого НОРМАЛЬНОГО человека Голова взарвётся от тупости если он хотябы 10 секунд потратит на Анализ этого Кхм Сюжета....✊ Выше уже в кратце всё сказал. Нюхать в говне примятные запахи это заслуга зрителя, а не Шарлатана Который при 10 копейках получает милионы, УВЕРЕН что режисёр эту картину никогда не покажет своим знакомым и родственникам...

Патриатизм в себе нужно искать, а не там где его навязывают совсем не те люди!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
romanpan 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 11/03/2011 - 17:51:13


Помимо Черного ястреба, добавил бы еще Звездный десант и Войну миров... В принципе, основные три ингредиента для этого супа) Критиков не очень понимаю - нормальный крепко слепленный боевичок, ходил всей семьей с детьми 8 и 12 лет. Всем понравилось. Дочка только немного забоялась, когда чудище резали в поисках уязвимого места, но и то скорее противно было, чем страшно)

А так все были довольны - сидишь, хрустишь попкорном, даже переживаешь немного... Нельзя от каждого фильма ждать глубины, это зрелище в первую очередь. Как зрелище - 4+ твердая, бывает хуже... Для развлечения годится вполне!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
очень интересно почему многим не нравиться это фильм?тема конечно заеженная,одна стрельба,но такие фильмы выпускают по разу в год и сходить на них можно чтобы получить полную остроту чувств. фильм наподоии 2012 или послезавтра...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
единственный минус что неольшой отряд военных справился с целой армадой прищельцев-бред какойто.убили бы всех в конце это было бы зрелещней
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Шли на проходной боевик с инопланетянами, экшеном и спецэффектами, одно название чего стоит - «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес». А получили полноценную патриотическую военную драму. Очень неожиданно передан страх бойцов – тем более, что уже более-менее знаком с персонажами – в момент отправки на задание. И инопланетяне внушают настоящий страх и ужас – не своим ужасным видом, а как раз фактом собственного вторжения и разрушениями, которые они творят. Отличный фильм, молодцы создатели и актеры. Очень рекомендую к просмотру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел «Битву за Лос-Анджелес» о вторжении инопланетян и вот что хочу отметить. Вы заметили, что, когда смотришь фильм, чувствуешь себя почти как на войне? И страшно, и опасность чувствуется везде, и все эти страшные разрушения как будто в реальности происходят. Думал сначала, что это из-за спецэффектов, а теперь понимаю, что это потому, что главные герои – военные, и ты как будто сражаешься вместе с ними. Настоящий адреналин. Рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Любители инопланетных илиад и одиссей, фильм об инопланетном вторжении в Лос-Анжелес – не для вас. Так что название обманчиво. Те, кто собирает инопланетных персонажей и технику, вряд ли будет этот фильм интересен. Инопланетяне здесь разве что страшно беспощадные, но заоблачными оружие и технологиями вроде не располагают. Поэтому это скорее фильм о противостоянии – агрессивных захватчиков и храбрых, смелых, отважных, но таких «человечных» бойцов, которые совершают свой подвиг за родину. Так что имейте в виду, если собираетесь увидеть что-то вроде «Звездных войн». Здесь больше человеческая история, посмотреть которую настоятельно рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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