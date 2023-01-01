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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Киноафиша Фильмы Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011: актеры и роли
Battle: Los Angeles Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес 2011 / США
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91 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Либесман Jonathan Liebesman
В ролях
Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Мишель Родригес Мишель Родригес Michelle Rodriguez Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Бриджет Мойнэхэн Бриджет Мойнэхэн Bridget Moynahan Кори Хардрикт Кори Хардрикт Cory Hardrict Шаффер Смит Ноэль Фишер Ноэль Фишер Noel Fisher Рамон Родригес Рамон Родригес Ramon Rodriguez Джино Энтони Песи Gino Anthony Pesi
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