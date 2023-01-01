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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011: актеры и роли
Battle: Los Angeles
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
2011 / США
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7.0
Оцените
91
голос
Рейтинг IMDb: 5.7
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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Либесман
Jonathan Liebesman
В ролях
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
Майкл Пенья
Michael Pena
Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Кори Хардрикт
Cory Hardrict
Шаффер Смит
Ноэль Фишер
Noel Fisher
Рамон Родригес
Ramon Rodriguez
Джино Энтони Песи
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