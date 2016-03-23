Команда мечты, 2016

- Съёмки фильма "Команда мечты" проходили в Валь-д’Уаз, а также в Иль-де-Франс

- Исполнитель главной роли Меди Садун является игроком клуба Пари Сен-Жермен

- "Команда мечты" - это третий фильм в 2016 году, где сыграл Меди Садун. Его также можно было увидеть в комедии "Случайно беременна", а картина "С вещами на вылет" с его участием имеет ту же дату релиза, что и "Команда мечты"

- В 2012 году в прокат также вышел фильм с названием "Команда мечты", сценаристом которого стал Филипп де Шоврон. Меди Садун также сыграл в одном из самых известных фильмов Шаврона "Безумная свадьба"

- "Команда мечты" - это первый фильм режиссёра Тома Соррио за последние 8 лет

- Шанталь Лоби играла вместе с Жераром Депардье в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", а с Меди Садуном в "Безумной свадьбе"