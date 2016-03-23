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Команда мечты Команда мечты
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La Dream Team

Команда мечты, 2016

2016 / Франция
5.5 Оцените
10 голосов
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В прокат выходит картина "Команда мечты" от французского режиссёра Тома Соррио ("Крутой папочка", "Крутые перцы"). Главные роли в фильме сыграли небезызвестные актёры: Жерар Депардье ("Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Невезучие", "Папаши") и Меди Садун ("Безумная свадьба", "Расплата"). Также в ленте снялись Шанталь Лоби ("Дидье", "Однажды в Версале") и Патрик Тимси ("Прекрасная зелёная", "Мать"). 

Фильм "Команда мечты" расскажет о легенде футбола Максиме Беллоше, жизнь и карьера которого пошли под откос после случайной травмы ноги. Чтобы восстановиться, он едет в родной город, который покинул много лет назад. Там его ждёт встреча с отцом, с которым у него непростые отношения, и с новыми подопечными - командой подростков. Поначалу перспектива тренировать деревнских мальчишек его мало привлекает, однако в процессе он начинает понимать, что есть вещи поважнее успешной карьеры и славы.

- Съёмки фильма "Команда мечты" проходили в Валь-д’Уаз, а также в Иль-де-Франс

- Исполнитель главной роли Меди Садун является игроком клуба Пари Сен-Жермен

- "Команда мечты" - это третий фильм в 2016 году, где сыграл Меди Садун. Его также можно было увидеть в комедии "Случайно беременна", а картина "С вещами на вылет" с его участием имеет ту же дату релиза, что и "Команда мечты"

- В 2012 году в прокат также вышел фильм с названием "Команда мечты", сценаристом которого стал Филипп де Шоврон. Меди Садун также сыграл в одном из самых известных фильмов Шаврона "Безумная свадьба"

- "Команда мечты" - это первый фильм режиссёра Тома Соррио за последние 8 лет

- Шанталь Лоби играла вместе с Жераром Депардье в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", а с Меди Садуном в "Безумной свадьбе"

У него было все — многообещающая карьера, место среди лучших футбольных игроков мира, многомиллионные контракты, слава. Пока глупая травма не отправила его в запас. Теперь придется возвращаться к истокам — ехать к отцу в деревню и тренировать футбольную команду новичков. Выдержит ли это испытание герой? А может, это лучший способ найти любовь и признание?

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тома Соррио
В ролях
Барбара Кабрита
Барбара Кабрита
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Меди Садун
Меди Садун
Шанталь Лоби
Шанталь Лоби
Патрик Тимси
Патрик Тимси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Команда мечты 3 постера
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Команда мечты
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