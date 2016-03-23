Команда мечты, 2016

В прокат выходит картина "Команда мечты" от французского режиссёра Тома Соррио ("Крутой папочка", "Крутые перцы"). Главные роли в фильме сыграли небезызвестные актёры: Жерар Депардье ("Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Невезучие", "Папаши") и Меди Садун ("Безумная свадьба", "Расплата"). Также в ленте снялись Шанталь Лоби ("Дидье", "Однажды в Версале") и Патрик Тимси ("Прекрасная зелёная", "Мать").
Фильм "Команда мечты" расскажет о легенде футбола Максиме Беллоше, жизнь и карьера которого пошли под откос после случайной травмы ноги. Чтобы восстановиться, он едет в родной город, который покинул много лет назад. Там его ждёт встреча с отцом, с которым у него непростые отношения, и с новыми подопечными - командой подростков. Поначалу перспектива тренировать деревнских мальчишек его мало привлекает, однако в процессе он начинает понимать, что есть вещи поважнее успешной карьеры и славы.
- Съёмки фильма "Команда мечты" проходили в Валь-д’Уаз, а также в Иль-де-Франс
- Исполнитель главной роли Меди Садун является игроком клуба Пари Сен-Жермен
- "Команда мечты" - это третий фильм в 2016 году, где сыграл Меди Садун. Его также можно было увидеть в комедии "Случайно беременна", а картина "С вещами на вылет" с его участием имеет ту же дату релиза, что и "Команда мечты"
- В 2012 году в прокат также вышел фильм с названием "Команда мечты", сценаристом которого стал Филипп де Шоврон. Меди Садун также сыграл в одном из самых известных фильмов Шаврона "Безумная свадьба"
- "Команда мечты" - это первый фильм режиссёра Тома Соррио за последние 8 лет
- Шанталь Лоби играла вместе с Жераром Депардье в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", а с Меди Садуном в "Безумной свадьбе"
У него было все — многообещающая карьера, место среди лучших футбольных игроков мира, многомиллионные контракты, слава. Пока глупая травма не отправила его в запас. Теперь придется возвращаться к истокам — ехать к отцу в деревню и тренировать футбольную команду новичков. Выдержит ли это испытание герой? А может, это лучший способ найти любовь и признание?