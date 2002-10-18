Простодушный романтик Оуэн застает свою девушку Хлою с любовником. После болезненного разрыва у него намечаются новые отношения, но Хлоя не оставляет попыток вернуть Оуэна себе. В жизни начинающего писателя Оуэна всё складывается замечательно. Он делает первые успехи в журнале, а его прекрасная девушка Хлоя становится звездой комедийного телешоу. До поры до времени Оуэн не знает, что за кулисами этого шоу Хлоя расслабляется в компании любовника. Уличив ее в измене, наивный романтик Оуэн впадает в уныние. Друзья сводят его с одинокой девушкой Надин, которая ни в чем не похожа на Хлою. Их первое свидание вслепую оборачивается провалом, но после более близкого знакомства Оуэн и Надин находят общий язык. Постепенно у Надин появляется надежда, что она встретила свое счастье... Тем временем в жизни Оуэна снова появляется красавица Хлоя, решившая вернуть себе утраченные позиции.