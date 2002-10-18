Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ну ты и придурок!
Постер фильма Ну ты и придурок!
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ну ты и придурок!

Ну ты и придурок!

You Stupid Man 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Простодушный романтик Оуэн застает свою девушку Хлою с любовником. После болезненного разрыва у него намечаются новые отношения, но Хлоя не оставляет попыток вернуть Оуэна себе. В жизни начинающего писателя Оуэна всё складывается замечательно. Он делает первые успехи в журнале, а его прекрасная девушка Хлоя становится звездой комедийного телешоу. До поры до времени Оуэн не знает, что за кулисами этого шоу Хлоя расслабляется в компании любовника. Уличив ее в измене, наивный романтик Оуэн впадает в уныние. Друзья сводят его с одинокой девушкой Надин, которая ни в чем не похожа на Хлою. Их первое свидание вслепую оборачивается провалом, но после более близкого знакомства Оуэн и Надин находят общий язык. Постепенно у Надин появляется надежда, что она встретила свое счастье... Тем временем в жизни Оуэна снова появляется красавица Хлоя, решившая вернуть себе утраченные позиции. 

Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 16 февраля 2005
Премьера в мире 18 октября 2002
Производство ApolloMedia Distribution, Artists Production Group (APG), New Legend Media
Другие названия
You Stupid Man, Alegere dificila, Facet z odzysku, Kvailas, tu zmogau, Love Birds - Liebe auf den zweiten Blick, Mi ex, mi novia y yo, No oled ikka loll, Papagájok - Szerelem második látásra, Pobre Homem, Pobre Homem!, Tamanho é Documento, Ti si glupan, Ti, bedak, To Marde Ahmagh, Tous les mêmes, Une fille de trop!, Ερωτευμένος μέχρι βλακείας, Ну ты и придурок!, Ти, глупако, プリティ・イン・ニューヨーク
Режиссер
Брайан Барнс
В ролях
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Милла Йовович
Милла Йовович
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Джессика Коффил
Джессика Коффил
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ну ты и придурок!
Выкрутасы 6.7
Выкрутасы (2010)
Лица в толпе 6.5
Лица в толпе (2011)
Плохая мамочка 5.6
Плохая мамочка (2011)
Блондинка в законе 3 0.0
Блондинка в законе 3 (2023)
Спросите Синди 6.2
Спросите Синди (2001)
Реальная любовь 7.6
Реальная любовь (2002)
Блондинка и блондинка 3.3
Блондинка и блондинка (2007)
Мексиканец 6.8
Мексиканец (2001)
Гарольд и Кумар уходят в отрыв 5.7
Гарольд и Кумар уходят в отрыв (2004)
Убойное Рождество Гарольда и Кумара 6.2
Убойное Рождество Гарольда и Кумара (2011)
Застрял в тебе 6.2
Застрял в тебе (2003)
Мечты сбываются 4.4
Мечты сбываются (2009)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ну ты и придурок! - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ну ты и придурок!

Похожие фильмы онлайн

Выкрутасы
 
Плохая мамочка
 
Реальная любовь
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше